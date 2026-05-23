El “quita y pon” eléctrico que rompe equipos y la salud mental desata la ira en Holguín: “no pongan más la corriente, no la necesitamos”

Vídeos relacionados:

Residentes de Holguín estallaron de indignación este sábado en redes sociales contra la Empresa Eléctrica de esa provincia, al exigirle que deje de restablecer el servicio eléctrico si solo lo mantendrá cinco minutos antes de cortarlo nuevamente, tras acumular más de 24 horas continuas sin electricidad.

La queja, publicada por la página en Facebook Holguín en fotos resume el hartazgo de una población agotada.

"Luego de 24h sin electricidad no necesitamos que nos las pongas 5 minutos, luego la quites, la vuelvas a poner otros cinco minutos y así se repite varias veces el ciclo. Es verdad que los equipos ya casi no los usamos, pero cuando se rompen es la pobre economía que tenemos quien debe enfrentar el gasto".

Captura de Facebook/Holguín en fotos

Los comentarios al post dibujan un cuadro de desesperación colectiva en distintos circuitos de la ciudad.

Filiberto Corrales, del circuito 3, describió el ciclo de interrupciones como una "Discoteca Popular" y enumeró más de 10 cortes y restablecimientos consecutivos tras 30 horas sin corriente.

Bárbara Grimal Ricardo denunció que después de 30 horas a oscuras "explotó el transformador al lado de mi casa, lo de nunca acabar".

Carlos Manuel Rojas Leyva fue más directo al referir que "en mi casa se han roto todos con el quita y pon".

Yoslainy Fernández Ricardo expresó lo que muchos sienten: "Estamos ya al límite. Si seguimos así no sólo los equipos fallarán, fallará nuestra salud mental. Qué cansancio, dolor e impotencia".

Mayrelis Zaldívar reclamó la ausencia de cualquier planificación. "Ni una miserable planificación para esas 3 míseras horas de corriente al menos para saber si mojo la ropa o si lavo el arroz. La planificación es gratis por cierto", lamentó.

Adrian Velazquez Pupo apuntó a la opacidad institucional. "La Empresa Eléctrica Holguín ni siquiera explica razones del no cumplimiento de las rotaciones de los bloques y circuitos".

Héctor Manuel Dorrego Santanaa ofreció desde la ciudadanía una explicación adicional. Tras 25 horas de apagón, todos los vecinos intentan usar sus equipos al mismo tiempo cuando regresa la corriente, lo que provoca sobrecargas que disparan el circuito repetidamente.

El malestar tiene una explicación técnica que las propias auoridades admitieron esta semana El director de la Unidad Empresarial de Base Despacho Territorial Holguín, Davielquis Cortina Cobas, reconoció públicamente que la estrategia provincial consiste en dejar municipios enteros sin electricidad para mantener energizados los circuitos que alimentan hospitales, la sede del Partido Comunista y el Gobierno provincial.

El funcionario admitió, además, que mantener cerrado el circuito 2 durante el día "rinde más" económicamente para la empresa, no se trata de una emergencia accidental.

El panorama nacional agrava aún más la situación. Cuba proyecta este sábado una afectación de 1,920 MW para el horario pico nocturno, con una disponibilidad de apenas 1,310 MW frente a una demanda de 3,200 MW, según el récord de apagones registrado hoy.

El déficit máximo de 2026 se alcanzó el 14 de mayo, cuando 2,174 MW de déficit dejaron al 70 % del territorio nacional sin electricidad simultáneamente, y Cuba acumula al menos siete colapsos totales del sistema eléctrico en 18 meses.

El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1,133 protestas en abril, un 29,5 % más que en el mismo mes del año anterior, con 153 directamente relacionadas con la falta de electricidad y agua.