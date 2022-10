Cardi B gana demanda millonaria por usar el tatuaje de un hombre en una portada

¡Buenas noticias para Cardi B! La rapera ganó la demanda millonaria que enfrentaba por una supuesta violación de derechos de autor.

En 2016 la intérprete de "I Like It" lanzó Gangsta Bitch Music, Vol. 1 con una portada en la que aparecía ella bebiendo de una botella y la espalda de un hombre tatuada entre sus piernas.

Pues bien. Años después, Kevin Michael Brophy, quien tiene ese tatuaje en su espalda, demandó a la artista por 5 millones de dólares. El hombre aseguró sentirse "humillado" y acusó a la rapera de apropiarse de su imagen de una "manera engañosa y ofensiva". Incluso alegó que el uso incorrecto de su tatuaje había afectado a su vida personal.

Cardi B se defendió a de las acusaciones afirmando que los tatuajes de Brophy se habían sobrepuesto en un trabajo de edición sin su conocimiento en la espalda del modelo masculino que posó con ella en la sesión de fotos. Además, el abogado de la rapera, agregó que el modelo no tenía tatuajes en la nuca mientras que el demandante sí.

Tras darse a conocer la sentencia del jurado, que encontró que la portada no había violado los derechos de privacidad de Brophy, Cardi B afirmó sentirse muy agradecida al hablar con la prensa.

"Me siento muy agradecida de ganar este caso. Estaba muy nerviosa. No puedo mentir, no estaba segura de ganar el caso, pero Dios es el mejor juez y por eso gané. Quiero decirle muchas gracias al jurado y a todos los que han estado aquí", dijo a los micrófonos de El Gordo y la Flaca en la salida de los juzgados.

En sus redes sociales, la mamá de dos también expresó su emoción tras ganar la demanda. "Gané esta demanda. Estoy muy emocional ahora mismo. Quisiera besar los pies de Dios. Estos más que agradecida", comentó en un tweet.

