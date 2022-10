Piloto cubano que llegó a Florida detenido en Miami a espera de entrevista de miedo creíble

El piloto cubano Rubén Martínez Machado, quien llegó a Florida en un avión AN-2 la pasada semana, se encuentra en el centro de detención y procesamiento de migrantes de Krome, en Miami, a espera de su entrevista de miedo creíble.

El joven de 29 años deberá probar que corre peligro de ser enviado de regreso a Cuba y que las autoridades estadounidenses decidan liberarlo.

Martínez tuvo este martes su primer encuentro con los abogados que están llevando su caso.

"Antes que nada, Estados Unidos tiene la obligación de escuchar a alguien que grite que tiene miedo de volver a su país. En este caso mi cliente tiene un temor horrible", explicó a Telemundo 51 el abogado de inmigración, Eduardo Soto, quien representa al piloto cubano.

"Pienso que lo vamos a poder comprobar y él se quedará acá, en este país", puntualizó.

El proceso consta de dos partes, evitar la deportación a Cuba y un proceso judicial o un caso de piratería aérea en Estados Unidos.

El piloto, que llegó al aeropuerto de Dade-Collier Training and Transition en la aeronave de fabricación soviética, no tiene familia en Estados Unidos, pero sí varios amigos que están a la espera de que sea liberado y ayudarlo.

En Cuba, Martínez tiene a su madre y a su hermana. Esta última dijo a Telemundo 51 que: "Ya después de la decisión que tomó, lo mejor es que se pueda quedar allá", porque de ser enviado a Cuba iría preso.

El Instituto de la Aeronáutica Civil de Cuba dijo en una nota informativa que el piloto violó las regulaciones aeronáuticas y su hecho fue calificado como un "acto de piratería aérea", tipificado como "delito" en convenios internacionales ratificados por Cuba y Estados Unidos.

El experto en seguridad aérea Wayne Black dijo al mencionado medio que "no culpamos a nadie por tratar de escaparse de Cuba", pero "mi preocupación personal es si fue detectado o no, y por qué no se detuvo, si realmente no estamos tan seguros como deberíamos. ¿Qué pasa si ese avión hubiese caído sobre una escuela?".

La piratería aérea es un delito que en Estados Unidos, en la mayoría de los casos, conlleva juicio, condena y posterior deportación.

A finales de septiembre del año pasado, el cubano Adermis Wilson González, fue liberado luego de cumplir una condena de 20 años tras el secuestro aéreo de un avión de pasajeros desde Cuba hacia Key West, Florida.

Tras salir de la cárcel federal de Carolina del Sur en la que cumplió condena, Wilson fue traslado al centro de detención de ICE para iniciar el proceso de deportación a Cuba, pero fue liberado por razones humanitarias, debido a su deteriorado estado de salud.