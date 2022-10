Madre de piloto cubano que llegó a Florida en un AN-2: "No apruebo su decisión pero sigue siendo mi hijo"

La madre del piloto cubano Rubén Martínez, quien escapó este viernes de Cuba a Florida en un AN-2, se desmarcó de la decisión de su hijo y dijo que no ha sido detenida por la Seguridad del Estado.

Elisa Machado Padrón dejó por escrito en su cuenta de Facebook que aunque el piloto "ante todo sigue siendo mi hijo", no aprueba el hecho de que se haya llevado ilegalmente la avioneta en la que trabajaba.

"Para conocimiento de todos los que me conocen. En la mañana de hoy mi hijo se fue ilegalmente del país llevándose la avioneta en que trabajaba. Yo no apruebo su decisión pero ante todo sigue siendo mi hijo. No estoy presa como andan diciendo ya en campañas mediáticas", escribió en su perfil.

Captura de Facebook / Elisa Machado Padrón

Su hijo Rubén Martínez, natural de Santa Clara y piloto de la Empresa Cubana de Servicios Aéreos, salió rumbo a Florida cerca de las 7:00 de la mañana en la aeronave de fabricación soviética, desde aeródromo de El Cedro, en Sancti Spíritus.

El joven aterrizó en el aeropuerto de Dade-Collier Training and Transition, ubicado a un lado de Tamiami Trail, en medio de los Everglades, poco después de las 11:00 de la mañana.

El Antonov An-2 perteneciente a la Empresa Cubana de Servicios Aéreos en el que huyó Martínez, generalmente se utiliza para fumigar cultivos de caña de azúcar y arroz.

Hasta el momento se desconoce qué sucederá con Rubén Martínez.

La piratería aérea es un delito que en Estados Unidos, en la mayoría de los casos, conlleva juicio, condena y deportación, aunque en esta ocasión no se trata de un avión de pasajeros.

A finales de septiembre del año pasado, el cubano Adermis Wilson González, fue liberado luego de cumplir una condena de 20 años tras el secuestro aéreo de un avión de pasajeros desde Cuba hacia Key West, Florida.

Tras salir de la cárcel federal de Carolina del Sur en la que cumplió condena, Wilson fue traslado al centro de detención de ICE para iniciar el proceso de deportación a Cuba, pero fue liberado por razones humanitarias, debido a su deteriorado estado de salud.