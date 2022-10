Maduro llama "imbécil y ridículo" a cantante venezolano Nacho

Nicolás Maduro llamó "imbécil y ridículo" al cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, durante una transmisión del canal de televisión VTV este martes.

El gobernante mencionó al intérprete de "Mi niña bonita" porque presuntamente este dijo que se parecía a Drácula, como se le conoce al gobernador de Carabobo, Rafael Lacava.

"Ahora sale Nacho a decir que se parece a Drácula. Sí, es ridículo ese tipo vale. No te pareces nada, lo primero que tienes que ser es patriota y tú eres un antipatria, Nacho. Lo primero que tienes que ser es revolucionario, patriota y socialista para parecerte a Drácula y así no te pareces en nada. Nacho imbécil", dijo el mandatario.

"Para que no sea ridículo. El que se quiera meter a ridículo con nosotros le sale portazo, compadre, y que se atengan a las consecuencias", advirtió.

Nacho, que actualmente figura como uno de los coaches de La Voz Senior en Colombia, ha sido crítico acérrimo del gobierno de Nicolás Maduro y ha hecho declaraciones públicas en contra del mandatario en reiteradas ocasiones.

En 2016, Maduro dijo en uno de sus discursos que "les tengo cariño a Chyno y Nacho, vuelvan a Venezuela, los perdono", y dijo que eran "víctimas de un proceso de presiones", luego de que los artistas participaran en el estallido social de 2014 y que tiempo después pidieran la renuncia de Maduro en un concierto.

Hace pocos meses, Nacho dijo en una entrevista con Molusco que no apoyaba la postura de los músicos cubanos del exilio que se niegan a cantar en Cuba, porque considera que están condenando a su propio pueblo y que eso no afecta en nada al régimen de la isla.

"Yo nunca he apoyado este movimiento cubano, y amo a Cuba, de gente que está en el éxodo y dice, 'no se puede ir a cantar a Cuba'. Yo he estado en Cuba y la gente es alegría, a pesar de cualquier situación política, que no cuestiono que estén en lo cierto o no. ¿Por qué tienen que vivir las penurias de quienes gobiernan?", dijo.

El cantante confesó que durante mucho tiempo él fue de los venezolanos en la diáspora que criticaban a todo el que actuara en Caracas, pro luego entendió que no debe ser el pueblo el que reciba el resultado de las reacciones contra las políticas del gobierno al mando.