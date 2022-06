Reguetonero venezolano Nacho critica que artistas cubanos del exilio no canten en Cuba

El reguetonero venezolano Nacho Mendoza dijo que no apoya que músicos cubanos del exilio se niegan a cantar en Cuba porque considera que están condenando a su propio pueblo y que eso no afecta al régimen de la isla.

"Yo nunca he apoyado este movimiento cubano, y amo a Cuba, de gente que está en el éxodo y dice, 'no se puede ir a cantar a Cuba'. Yo he estado en Cuba y la gente es alegría, a pesar de cualquier situación política, que no cuestiono que estén en lo cierto o no. ¿Por qué tienen que vivir las penurias de quienes gobiernan?" comentó Nacho en una entrevista en Molusco TV.

El debate surgió ante la pregunta sobre qué piensa de que artistas que no son de Venezuela se presenten allí. El músico explicó que durante mucho tiempo él fue de los venezolanos en la diáspora que criticaban a todo el que actuara en Caracas.

Aseguró que no veía el daño que estaba haciendo con esa actitud a sus compatriotas y dijo que no cree que deba ser el pueblo el que reciba el resultado de las reacciones contra las políticas del gobierno al mando.

"¿Por qué tienen que pagar ellos y ser quienes reciban ese resultado? Las personas que están montadas económicamente están bien. ¿Si a Venezuela no van artistas tú crees que le estás haciendo daño a la élite política del país? Le estás haciendo daño al venezolano. Nosotros mismos estamos contribuyendo a excluirlos de lo que sucede en el resto del mundo", expresó.

Recientemente el reguetonero cubano El Taiger visitó Cuba y recibió muchas críticas por ese viaje. A su regreso a Estados Unidos publicó una foto junto a otros artistas cubanos del género urbano y dijo que si el gobierno de la isla los deja ellos podrían volver a "pisar La Habana".

De inmediato se vieron en las redes sociales las reacciones políticas al post de El Taiger con posturas a favor y en contra de que los artistas en el exilio se presenten en la isla.

Una de las agrupaciones que declaró que no irá a Cuba mientras exista dictadura fue Gente de Zona. Indicaron que no sería posible porque el gobierno nunca permitirá que ellos canten "Patria y Vida" en el malecón de La Habana.

Nacho explicó en la entrevista que en su criterio debe cambiar la espiritualidad del pueblo para que se den los verdaderos cambios políticos. Considera que en ese cambio espiritual la música pueden jugar un papel determinante. Se refirió específicamente al caso de Venezuela y lo relacionó con Cuba.

"Si yo veo que millones de personas han sufrido, entonces qué... ¿Los vas a dejar sufriendo allá adentro? ¿O vas a ser un motivo de cambio, de sonrisa, de ver a gente disfrutando, cantando?", comentó el artista.

El músico dijo que por posicionarse contra el gobierno de Nicolás Maduro, aún enfrenta represalias políticas, pero que ya no las comenta, las afronta solo.

En julio de 2021 Nacho hizo declaraciones sobre las protestas en Cuba. Señaló que demoró en comentar la situación que atravesaba el país porque no sentía que sus declaraciones fueran a "modificar la realidad que vive la isla".

"Aprecio firmemente la intención de mis colegas de sumarse a protestas a través de redes sociales", expresó en un vídeo de cuatro minutos que tituló "Cuba, Patria y Vida".

El reguetonero es muy popular en la isla desde que formaba parte junto a Chino Miranda del dúo "Chino y Nacho". Esta agrupación se desintegró tras más de 10 años, pero dejó numerosos éxitos musicales que aún recuerdan sus fanáticos.

Chino Miranda tiene problemas de salud en la actualidad y Nacho es uno de los músicos que lo apoya. Está organizando un concierto en La Scala, Miami, el próximo 8 de junio, cuyos fondos irán destinados a contribuir a la recuperación del cantante.

