La Diosa sobre censura a El Niño y La Verdad: "A ese monstruo le conozco la cara y es bien duro"

La cantante cubana La Diosa mostró su apoyo a El Niño y La Verdad y aseguró que la censura musical en Cuba es un "monstruo al que yo le conozco la cara y es bien duro".

La intérprete de "No me llores", quien ha sufrido por años la censura de su música en los medios de difusión de la isla y la negación de espacios para presentarse en vivo, aconsejó al músico Emilio Frías que se mantenga fuerte, porque este proceso viene acompañado de muchas decepciones.

"Siempre he dicho que no estoy de acuerdo con que censuren a nadie porque lo que vas a empezar a vivir ahora, a ese monstruo yo le conozco la cara y es bien duro, solo te digo algo, mantente firme, porque no hay amigos ahora, no estarán por ningún lado, yo no tuve a nadie ni siquiera para escribirme un comentario así, solo querían estar bien lejos de mí todos", comentó la cantante en una publicación en la que el músico denunciaba que su agrupación estaba siendo censurada.

Facebook / El Niño y La Verdad

Otro artista que también dejó su comentario en la denuncia de El Niño fue Yotuel Romero: "Las dictaduras le temen a la verdad".

Facebook / El Niño y La Verdad

Este viernes, Emilio Frías dijo que la participación de su agrupación El Niño y La Verdad en el programa 23 y M de la televisión cubana había sido cancelada.

El músico también contó que su música ha sido retirada del segmento "Lo más pega'o", del programa Piso 6; la edición de uno de los programas de "Sin Límites" en el que él participaba se detuvo y tampoco saldrá al aire el programa de CheFarándula que había grabado.