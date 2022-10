Emilio Frías denuncia censura en Cuba contra su orquesta El Niño y la Verdad

El popular músico cubano Emilio Frías, director de la orquesta El Niño y la Verdad, denunció que es víctima de la censura en Cuba y alertó que no pedirá perdón por defender sus ideas.

"De esta manera le digo a todo el mundo, que sí, sí estoy viviendo censura, porque esto no tiene otro nombre que 'CENSURA' y no mendigaré por algo que me corresponde por derecho propio. Tocar en Cuba, es un derecho que me gané y me lo dio el pueblo", dijo el artista en un mensaje en Facebook.

Facebook El Niño y La Verdad

Frías explicó que no tiene motivos para retractarse de nada de lo que ha hecho e insinuó que su "verdad", podría ser lo que incomoda al gobierno o a dirigentes del Ministerio de Cultura (Mincult) y del Instituto Cubano de la Música (ICM).

"No me rebajaré a pedir perdón ni a retractarme porque yo no he hecho nada más que cantar 'la verdad', mi verdad y la de muchos, que no necesariamente tiene que ser la de todos, pero mis ideas son claras y genuinas, mi arte es puro y sincero y mi amor por la patria y por mi gente es incuestionable. Tanto es así que aquí estoy, en Cuba, con mis cubanos, en el momento más difícil posiblemente de la historia de este país", dijo Frías.

El músico ha pedido explicaciones pero no ha recibido una respuesta exacta. Desde su regreso a Cuba a inicios de octubre, después de un breve viaje a México, todas las presentaciones en vivo y los shows de televisión que había grabado, fueron cancelados "por ahora".

"Si bien me dicen, en el Ministerio de Cultura y en el ICM que no tengo prohibición de trabajar o de salir en la Televisión Cubana, la realidad que estoy viviendo es otra completamente. Programaciones de conciertos de más de 3 meses, están siendo cambiadas sin una razón lógica, programas televisivos que ya había grabado hace más de 3 meses están siendo movidos de la cartelera para que no salgan por ahora… Por ahora ha sido el término que han usado", dijo el artista.

Frías considera que "hay una orden suboficial" que determina la censura contra él y su orquesta, o de lo contrario, que hay "algunos directivos de cultura" adjudicándose ese poder, lo que considera mucho peor.

El músico indicó que estuvo esperando una respuesta satisfactoria para tocar este sábado 29 de octubre en El Sauce, pero esa presentación también fue cancelada con argumentos que considera ilógicos y absurdos. Tampoco saldrá el programa de “CheFarándula” que el artista había grabado.

"El Niño y la Verdad tiene una nómina de 23 trabajadores, entre músicos, ingenieros, técnicos de montaje y equipo de producción, son 23 salarios, que representan, 23 familias la que están dejando sin trabajar", dijo el artista. Luego agradeció a sus seguidores y cerró su mensaje con la frase: "nos veremos algún día".

Facebook El Niño y La Verdad

En septiembre Frías fue censurado en un concierto en la Casa de La Música de Galiano, cuando se disponía a estrenar en vivo su canción Cambio.

Los directivos del centro nocturno interrumpieron la actuación, encendieron las luces y expulsaron al sonidista de la orquesta. En las redes sociales se extendieron imágenes y vídeos del desagradable episodio y miles de cubanos reaccionaron ante las continuas muestras de censura en Cuba.

Otro artista cubano que ha hecho críticas al gobierno y al que continuamente le cancelan conciertos es al reguetonero Yomil Hidalgo, quien en septiembre denunció en redes sociales la presión que recibe para que no pueda dar sus espectáculos.

Yomil aseguró que no se va a ir de Cuba aunque siga creciendo la censura a la que dice estar sometido. "La situación para que me dejen cantar sigue siendo insoportable", dijo.