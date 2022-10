Gobierno cubano critica celebración de Halloween tras disfraces del Ku Klux Klan en Holguín

El gobierno cubano criticó la celebración de Halloween tras conocerse en las redes sociales que tres jóvenes se disfrazaron como miembros del Ku Klux Klan en Holguín.

En un reportaje de la Televisión Nacional se cuestiona la celebración de Halloween en Cuba por considerarla un fruto de la colonización cultural ya que esta fiesta es propia de la cultura anglosajona. Aseguran que tiene un fin "avasallador".

Afirmaron además, que la festividad de Halloween es usada por el "colonialismo cultural" para operar a nivel ideológico y convertir en "atractivas" a "organizaciones despreciables como el Ku Klux Klan."

"Vincular el suceso ocurrido en Holguín, con una broma de jóvenes, es darle una lectura superficial. Viola nuestros preceptos constitucionales y expresa un desconocimiento a los más altos valores humanistas, independentistas, éticos y antiesclavistas que son la base de nuestro proceso emancipatorio", dijo el vocero Froilán Arencibia.

La prensa oficialista señaló que no es la primera vez que ocurre algo similar en Cuba pues en las fechas cercanas a Halloween, el año pasado, otro joven se disfrazó de miembro de Ku Klux Klan en La Habana.

Las fotos del polémico grupo de jóvenes con disfraces del Ku Klux Klan se compartieron este fin de semana en las redes sociales y generaron mucho debate, por el uso de símbolos que identifican a una ideología racista, xenófoba y homofóbica, para jugar en una fiesta en plena calle.

El ministro de Cultura Alpidio Alonso se preguntó "cómo se puede permanecer impasible frente a expresiones de colonialismo cultural y de racismo como esta".

Alonso se cuestionó si los jóvenes holguineros cometieron un acto de "ingenuidad" al usar semejante disfraz. "Si esto no nos duele, no nos preocupa, no nos indigna, no nos moviliza... ¿Cómo sentirnos dignos, hombres y mujeres de bien, revolucionarios, patriotas?", se preguntó Alonso.

Otro intelectual de izquierda cubano que dio su opinión sobre el disfraz fue Abel Prieto, presidente de Casa de Las Américas. En su intento por politizar el asunto, dijo que las fotos circulan por "medios pagados por Estados Unidos" y puso en duda que los tres jóvenes fueran cubanos.

"Circulan en las redes y en medios digitales pagados por Estados Unidos, imágenes de jóvenes supuestamente cubanos que festejan Halloween con disfraces del Ku Klux Klan. Un ejemplo grotesco, extremo, de colonización cultural. Por esa grieta se nos cuela el fascismo", dijo Prieto.

Facebook Paul Sarmiento

Sin embargo, la primera denuncia de este suceso en Holguín no la hizo un medio independiente, sino un profesor universitario, el cubano Paul Sarmiento.

Este docente compartió imágenes de los jóvenes disfrazados en el Parque Calixto García y mostró su desacuerdo con el uso de este tipo de símbolos por considerarlos racistas.

"Estas fotos fueron tomadas a las 9:00 pm por un profesor de nuestra Universidad de Holguín. Aprovechando las celebraciones por Halloween, algunos jóvenes entraron al Parque por la esquina de Martí y Libertad vistiendo con los atuendos del Ku-Klux-Klan. Incluso decían jocosamente: '¿Dónde están los negros?' ¿Será posible que aprovechando el contexto de la celebración por Halloween se pueda procesar esto?", se preguntó Sarmiento.