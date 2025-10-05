Halloween 2025 romperá récord de gasto en Estados Unidos

Vídeos relacionados:

El gasto por Halloween alcanzará este año una cifra histórica en Estados Unidos, donde los consumidores se preparan para gastar más que nunca en dulces, disfraces y decoraciones.

Una encuesta de National Retail Federation (NRF) reveló que se espera que los estadounidenses desembolsen cerca de 13,1 mil millones de dólares durante la temporada, superando los 11,6 mil millones de 2024 y los 12,2 mil millones de 2023.

La proyección marca un nuevo récord de consumo y refleja el entusiasmo por las celebraciones de otoño tras varios años de inflación y restricciones económicas.

El informe estima un promedio de 114,45 dólares por persona, lo que representa un aumento de 11 dólares respecto al año pasado.

Cerca del 49% de los consumidores comenzaron sus compras con antelación para aprovechar ofertas y asegurar los artículos más populares.

En el caso del estado del sol, el portal de noticias Florida Politics anunció que el 73% de los floridanos celebrará Halloween de alguna forma este año.

Lo más leído hoy:

Además, subrayó que existe una campaña para fomentar las compras locales bajo el lema “Find It In Florida” (encuéntralo en Florida).

Su objetivo es que los residentes apoyen a los negocios del estado y eviten el impacto negativo que provoca el consumo en grandes cadenas o plataformas foráneas.

“Los minoristas de Florida están listos para una temporada festiva”, afirmó Scott Shalley, presidente y director ejecutivo de la FRF.

“Comprar temprano garantiza la mejor selección y ayuda a los comerciantes locales. No dejen que las compras de última hora los persigan: encuentren todo en Florida”, agregó.

La NRF detalló que el 66% de los estadounidenses planea repartir dulces, el 51% se disfrazará o decorará sus casas, el 46% tallará calabazas y el 32% participará en fiestas o reuniones.

Las tiendas de descuento siguen siendo el lugar preferido para adquirir productos de Halloween, aunque los comercios locales buscan ganar terreno este año.

Halloween 2025 se perfila no solo como la celebración más costosa del país, sino también como una oportunidad para medir la confianza del consumidor en medio de un clima económico que sigue siendo desafiante.

Halloween también representa un punto de encuentro cultural para muchos cubanos en el exilio, quienes han hecho suya esta festividad con un entusiasmo creciente.

Celebridades como Osmani García y Laura deslumbraron en 2024 con sus disfraces inspirados en el universo de “Alicia en el País de las Maravillas”, mientras Leoni Torres optó por un disfraz humorístico que generó miles de reacciones en redes sociales.

También fue notable la participación de influencers y familias cubanas que comparten desde sus plataformas cómo viven esta tradición.

Pollito Tropical apostó por una divertida puesta en escena con disfraces temáticos, y Heydy González y Eddy Borges se mostraron en modo superhéroes junto a su hija, reflejando cómo la festividad también se convierte en una tradición familiar dentro de la diáspora.

Preguntas frecuentes sobre el récord de gasto en Halloween 2025 en Estados Unidos