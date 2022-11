Niña contrae infección por bacteria tras bañarse en piscina de Santiago de Cuba

Infección por bacteria en niña de 4 años Foto © Facebook / El Chago - Santiago de Cuba

Una niña de 4 años permanece ingresada por una bacteria que contrajo después de bañarse en la piscina del Club Santiago, antiguamente conocido como El Ciroa, ubicado en el barrio de Vista Alegre, en la ciudad de Santiago de Cuba.

La denuncia fue publicada este martes en la página de Facebook El Chago - Santiago de Cuba, a petición de la hermana de la menor y muestra fotos de la niña con una erupción en la piel, específicamente en la cara, brazos y torso. Se desconocen las identidades de la niña y de su hermana denunciante.

El 16 de octubre la familia estuvo en el Club Santiago y la niña se bañó en la piscina. Desde entonces, la pequeña comenzó a sentirse mal, se lee en el texto que también describe las condiciones del lugar.

“Nos encontramos con una piscina resbalosa, sucia; el churre en las paredes se podía apreciar a simple vista, además de tener un quintal de cloro aquella agua, que uno no podía ni permanecer en ella por cinco minutos”, agrega.

La entrada costó 800 pesos por adulto y 400 pesos por niños, lo cual fue considerado por la denunciante como un precio exagerado teniendo en cuenta “la mala oferta que había en el local, la mala atención”, así como “las condiciones pésimas que había en la instalación”, que obligó a la familia abandonar el lugar antes de tiempo, asegura la denunciante.

“Ese mismo día a las 9:00 de la noche mi hermanita de solo 4 años y medio se le inflama la glándula, lo cual era una alarma de que algo no andaba bien. Al día siguiente la lleve al consultorio y me le mandan cefalexina”, detalla.

Facebook de El Chago - Santiago de Cuba

Sin embargo, al cuarto día la pequeña presentó fiebre y se le inflamaron las amígdalas, por lo que la hermana la llevó al hospital, donde le cambiaron la cefalexina por amoxicilina en suspensión.

El viernes pasado, al terminar el ciclo de siete días con el nuevo antibiótico, la fiebre regresó, aparecieron las lesiones en la piel y fue ingresada en el Hospital Infantil La Colonia.

“Esas lesiones fueron aumentando al paso del día, estando en el hospital me dicen que hay que ingresar a la niña, le hacen análisis, placa, y le diagnosticaron una vasculitis infecciosa y una bronconeumonía. No le hicieron hemocultivo y no se sabe con exactitud qué tipo de bacteria cogió en esa piscina tan asquerosa, ellos piensan que por la clínica sea un estafilococo”, añade.

En la sala de Fisiatría, donde permanece bajo cuidados, hay otra niñita con el mismo cuadro clínico, por lo que la hermana de la pequeña de 4 años advierte a la población.

“Mi escrito es un llamado de alerta a todos los padres, y personas que vayan a cualquier piscina, en este caso es la del Club Santiago. Les pido a todos que tengan mucho cuidado, no son tiempos para estar en un hospital”, dijo en referencia al colapso de la salud pública en Cuba.

En los comentarios, internautas se solidarizaron con la situación de la niña y criticaron la decisión de mantener lugares recreativos en malas condiciones.

“Dios mío si se debe hacer viral esto. Es una falta de respeto todo. Falta de higiene y siguen abiertos y ganando dinero y afectando la salud y vida de la gente. Qué país de mierda”, dijo un usuario.

“¡Qué lamentable! Y lo peor q no tienes a quien demandar y nadie responde por eso”, sentenció otro.

Los problemas de higienización en Cuba, en sentido general, se han agudizado en los últimos años. Aguas negras corriendo por calles citadinas, basura desbordada en lugares céntricos, de salud y educativos, así como el déficit de productos de higiene hasta en los hospitales y de recursos para el saneamiento conspiran en la proliferación de enfermedades.

Entre las más evidentes se encuentra el dengue, que desde julio ha disparado las alarmas por el aumento de contagios y de fallecimientos, en especial, en la población pediátrica.

Sin embargo, la mala higiene también contribuye a la colonización de bacterias resistentes a antibióticos, como el estafilococo y el estreptococo, esta última responsable de la infección que provocara la muerte a Cinthia Matos, la estudiante de medicina que espero seis meses por un stent para el corazón.

De acuerdo con la revista especializada Scientific Reports, se hace necesario mejorar el saneamiento y la higiene como intervención para frenar la propagación de bacterias resistentes.

Al respecto, Mark Caudell, coordinador de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas ha insistido en que “un saneamiento deficiente tiene un efecto fundamental en la resistencia a los antimicrobianos, por lo que invertir en una mejor infraestructura ayudará a reducir la incidencia de infecciones resistentes”.

No obstante, en Cuba, este tipo de inversiones, así como las de salud pública y asistencia social disminuyen por millones cada año.