Muere Cinthia Matos, la estudiante de Medicina que necesitaba un stent para el corazón

Cinthia Matos Benítez, la estudiante guantanamera de quinto año de medicina que esperó seis meses por un stent para el corazón, falleció este sábado debido a complicaciones asociadas a su condición de salud, confirmaron a CiberCuba fuentes cercanas a la familia.

La joven se encontraba muy grave desde inicios de octubre debido a una infección en la arteria aorta y otra muy cerca del stent que le insertaron a mediados de junio. La infección, provocada por un estreptococo, una bacteria altamente invasiva, le provocaba dolores fuertes y era un peligro para su vida.

Algunas amigas y compañeras de carrera de Cinthia lamentaron en las redes el suceso y dijeron sentirse devastadas por la partida de una persona extraordinaria.

“Siempre tuve la esperanza que ibas a salir adelante, me duele tanto que el día que fui a verte no lo logré, me duele que tanta alegría se apagara así. Me quedo con tu sonrisa contagiosa, con el amor tan grande que compartimos por los animales, con nuestras charlas en grupo, con tu sinceridad, tu impulsividad, me quedo con tantas cosas, que te hacían tan única. Tu corazón aun enfermo era de los más grande y hermoso que existía”, escribió en Facebook Dalia Iribar, compañera de Cinthia en la Facultad de Medicina.

Por su parte, la activista por los derechos de los animales Reinita Charadán dijo que, pese al dolor que siente al conocer la noticia, siempre recordará a Cintia como la guerrera que fue.

“Tenías toda una vida por delante y unas ganas enormes de seguir viviendo y luchando. Fuiste una guerrera Cinthia, y así te recordaré siempre, como una niña alegre, una sonrisa contagiosa, tan amorosa y entregada completamente a los animales, esa era una de las cosas q compartíamos, el amor por los peluditos. Tenías un corazón q no te cabía en el pecho”, rememoró.

Cinthia padecía de Insuficiencia Mitral leve por mecanismo de prolapso mitral, Insuficiencia Aórtica severa por aorta bivalva, Disección Aórtica tipo B, Aneurisma Sacular de raíz aórtica y el Síndrome de Ehlers-Danlos, padecimientos que le provocaban falta de aire, tos persistente, edema de miembros inferiores, entre otros síntomas.

En aquel momento, el país no disponía del stent ni de los fondos para comprarlo y la estudiante de medicina decidió hacer un pedido público en redes sociales para intentar obtenerlo por otras vías.

Las patologías cardiovasculares que padecía la estudiante de 25 años eran congénitas y la obligaron a tener un estilo de vida diferente al de las personas “sanas”. La joven dijo entonces a este sitio de noticias que desde que su salud empeoró en diciembre de 2021, su madre tuvo que dejar de trabajar para cuidarla a tiempo completo.

La denuncia fue en abril y, en junio, Cinthia finalmente recibió el dispositivo que necesitaba mediante una compleja, pero exitosa operación quirúrgica. Tiempo más tarde, volvió a las redes sociales para visibilizar la falta de medicinas que afectaba su tratamiento y su recuperación.

“Aquí está la POTENCIA MÉDICA que es mi Cuba con el SOCIALISMO en alto”, dijo con sarcasmo entonces desde su cuenta en Facebook y denunció que el Clopidogrel de 75mg, un antiagregante plaquetario, estaba en falta por la corrupción y la indolencia de las autoridades cubanas que, según afirmaba, contrastaban con el profesionalismo y la dedicación de los médicos que la atendían.

Según aseguró en octubre a CiberCuba un trabajador del Cardiocentro las complicaciones en la salud de Cinthia que finalmente desembocaron en su muerte no estaban relacionadas con la intervención quirúrgica de junio.