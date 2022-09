La Diosa confiesa lo difícil que es despedirse de su niña para poder ver a su hijo

La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, más conocida por su nombre artístico La Diosa, compartió con sus seguidores en redes sociales otro de esos duros momentos que como madre ha tenido que atravesar.

La Diosa publicó en su perfil de Instagram una foto despidiéndose en el aeropuerto de su hija de seis años, Rachel.

“Mi vida es del carajo tengo que despedirme de ella para ver a mi otro hijo”, escribió la artista junto a la instantánea en la que sonríe a la cámara, pero es evidente la tristeza que sentía en ese momento.

Por el comentario de la cantante, todo parece indicar que viajó a Francia, donde ahora vive su hijo mayor, Axel.

En otra publicación donde se le ve abrazando a su hija y diciendo adiós también a su pareja, Rey El Mago, escribió: "Dios todo poderoso ayúdame a que podamos lograr estar todos juntos".

A mediados de agosto pasado, La Diosa publicó también un video del momento en el que despidió a Axel, de 14 años, en el aeropuerto de La Habana, cuando marchaba al país europeo.

En esa oportunidad, la intérprete de “La papaya de 40 libras” aclaró que su hijo nació en Francia y, aunque le dolía mucho la separación, debía asegurarse de que tuviera un mejor futuro.

La partida de Axel fue difícil para su mamá, pero sobre todo para su hermana pequeña.

Muchos de los seguidores de la cantante se sintieron identificados con la publicación y dejaron sus mensajes de apoyo.

“Así es Diosa, es triste, las despedidas siempre duelen, pero son sacrificios necesarios”; “Yo sé que no es fácil, pero así es la vida, sigue para adelante que tú eres una mujer luchona de las de verdad”; “Fuerza Diosa que tú eres grande mimi, bendiciones a tu familia”; “Guerrera con mayúsculas”; “No es fácil, pero ya pronto volverás”; “Así es la vida, nunca es completa, pero tú vas a lograr que estén todos juntos, de eso no me caben dudas”, escribieron algunos de sus followers.

Una muestra más del amor incondicional entre ella y sus dos hijos, fueron las imágenes del recibimiento que le dieron los niños en julio último, cuando La Diosa regresó de su gira por Europa. A su llegada ambos corrieron a sus brazos para hacerle saber que la habían extrañado muchísimo.

