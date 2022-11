Selena Gomez deslumbra en el estreno de su documental "My mind and me"

Selena Gomez presentó este miércoles en Los Ángeles su documental titulado My mind and me para Apple TV+. Una cita muy especial para la cantante y actriz de 30 años que deslumbró con su elección de vestuario.

Para la premier de su documental, la artista apostó por un vestido de satén de color morado que dejaba al aire uno de sus hombros.

Una pieza sencilla a la par que elegante firmada por la diseñadora Kate Young de la marca Rodarte que combinó con unos tacones plateados, un recogido y algunas joyas que resaltaban los rasgos de Selena, potenciados con un maquillaje efecto ahumado. ¡Espectacular!

La presentación del documental, que se estrenará este 4 de noviembre en la plataforma de streaming, tuvo lugar en el marco del Festival del American Film Institute (AFI). En el proyecto audiovisual se recogen los últimos seis años de la vida de la estrella televisiva, centrándose en su salud mental y problemas que ha sufrido como la ansiedad y la depresión.

"Y no quiero ser, como, súper famosa, pero sé que si estoy aquí, tengo que usar eso para el bien", dice la voz en off de Selena en el emotivo tráiler, que muestra su lado más vulnerable.

Un día antes de estrenarse en todo el mundo My mind and me, la intérprete de "Lose you to Love Me" lanzó una canción homónima que formará parte de la banda sonora del documental. Por ahora, el tema no tiene videoclip pero sí un lyrics video que ya está disponible en Youtube.

