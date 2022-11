Noticias de Cuba: Las noticias más leídas hoy 5 de noviembre de 2022

El entrenador Rolando Veitía, quien en este momento no camina, no se mueve, apenas come y solo conoce a su hija, no fue trasladado a un centro de rehabilitación a su regreso a Cuba, como se esperaba. La familia política de Roxana García, hermana del preso político Andy García, fue forzada al exilio por su activismo; y la termoeléctrica Antonio Guiteras volvió a salir del Sistema Eléctrico Nacional en las últimas horas.

A continuación las noticias más leídas del día:

Denuncian falta de atención a Ronaldo Veitía en Cuba

Veitía fue trasladado a su casa y no a un centro de rehabilitación como se esperaba. En este momento no camina, no se mueve, apenas come y solo conoce a su hija.

Salida forzosa de Cuba de familia defensora de preso del 11J Andy García Lorenzo

Jonatan López, cuñado del preso político Andy García y esposo de su hermana Roxana; su padre Pedro López, la esposa de este y la hija menor de la familia fueron forzados a abandonar Cuba.

Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a salir del Sistema Eléctrico Nacional

Con la interrupción de la Guiteras, la disponibilidad energética cayó a 1,917 MW para una demanda de 3,040 MW y un déficit de 1,178 MW, dijo la entidad estatal.

Seguridad del Estado mantiene tomada la Guiteras ante sospecha de sabotaje

El coronel López Lugo, jefe del MININT en Matanzas, dirige el operativo.

Gobierno cubano pretende culminar Autopista Nacional

La Autopista Nacional nunca se concluyó y las obras de construcción se paralizaron en la década del 90, del pasado siglo.

Maltrato animal en Cuba: Un caballo se desploma y el dueño le da latigazos

Una activista protectora de los animales intervino en la escena teléfono en mano para grabar los hechos y exigir al dueño y a otras personas de su entorno que detuvieran la golpiza y auxiliaran al pobre animal, que yacía en la vía pública.

López Obrador quiere importar balasto de Cuba para construcción de vía férrea en México

La idea fue comentada a los medios durante la conferencia de prensa matutina que brinda diariamente el mandatario desde el Palacio Nacional, pero al parecer no es firme y solo se trata de una sugerencia de AMLO.

Inauguran Campeonato Mundial de Coctelería en Varadero

En el evento pretenden elaborar el trago Adán y Eva más grande del mundo.

CADECA en Sancti Spíritus se queda sin dólares para la venta

Desde septiembre esa entidad financiera solo comercializa euros.

Perturbación en el Caribe podría convertirse en depresión tropical en los próximos días

Independiente de su desarrollo, se alerta de creciente riesgo de inundaciones costeras, vientos huracanados, fuertes precipitaciones, fuerte oleaje y erosión de las playas a lo largo de gran parte de la costa sureste de los Estados Unidos y la costa este de Florida durante los primeros días de la próxima semana.