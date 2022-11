Madre cubana de niño que estuvo secuestrado relata estremecedores pormenores: "Yo pensé lo peor"

Yanet Leal Concepción, la mujer de origen cubano, cuyo hijo de seis años permaneció dos meses secuestrado por el padre, relató detalles de la historia con el fin de ayudar a otras personas que estén pasando por algo parecido o hayan perdido la fe y no sepan cómo usar recursos que hay disponibles para este tipo de casos.

“Yo hubiera querido tener una relación saludable con el padre, y tratamos por todos los medios siempre, pero hubo una desconexión muy grande de parte de él. Nosotros nos convertimos como en sus enemigos prácticamente, yo, la maestra, los terapistas del niño, todos éramos enemigos”, aseguró Yanet Leal en pormenorizada entrevista con el periodista Juan Manuel Cao (America Tevé).

“Yo pensé lo peor. Lo único que me consolaba un poco era que esto fue tan premeditado y él lo planeó tanto pero tanto, que me consolaba un poco que si lo planeó tanto no era para acabar su proyecto tan rápido”, dijo sobre el secuestro.

Subraya que el comportamiento de fanatismo religioso que adquirió luego de la separación en 2019 su expareja -quien es de origen puertorriqueño y Adventista del Séptimo Día- aumentó sus preocupaciones.

La joven subrayó que “no es por la religión en sí”, sino porque su exesposo llevó su comportamiento a otro nivel, que ella relaciona con problemas psiquiátricos.

“Desafortunadamente este es uno de los casos donde la religión se ha usado en el sentido no tan correcto de la religión. Aparentemente él estaba paranoico, decía que el gobierno estaba haciendo conspiraciones con las iglesias contra él y que Jesús estaba por venir y que el diablo vivía en muchas personas, y estos son comentarios pequeños que yo escuchaba de mi hijo siempre”, cuenta Yanet.

“Algo no andaba bien con el papá... le decía al niño que antes de los 8 años él tenía que ir al Paraíso”, añade visiblemente emocionada la madre, quien asegura que aunque llevó ese comentario a la corte no pudieron obtener más que una recomendación de evaluación psiquiátrica.

Relata que además su exmarido no quería que el niño fuera a terapias, ni a lugares como Disney, cruceros u otros tipos de actividades de ese tipo, sino solo a parques naturales.

En el momento del secuestro estaban pendientes de una fecha de corte que iba a decidir muchos temas de custodia que estaban pendientes, entre ellos horarios y terapias para el niño que él no quería.

La joven cuenta que los primeros indicios de que el padre podría estar planificando algo lo tuvieron cuando se enteraron de que en 2021 había vendido su casa y que el tiempo que tenía al niño, estaba con él en un hotel.

Yanet Leal cuenta que en ese momento llevó el caso a la corte porque tuvo mucho miedo. Llamó además por teléfono una Línea de Prevención de Secuestros, donde le recomendaron que interpusiera una orden para que el padre no pudiera sacarle pasaporte al menor.

Finalmente, en corte un juez determinó que el padre tendría derechos parentales, pero solo con carácter diurno.

Yanet Leal, quien es enfermera de profesión y trabaja en los helicópteros de rescate en el Departamento de Bomberos del condado de Monroe, asegura que su niño ha mejorado mucho en los últimos años por la terapia y esperan que siga siendo así.

Interrogada sobre si sería capaz de aceptar en un futuro que un juez dictase algún tipo de encuentro de su hijo con el padre, la mujer afirma que ahora mismo siente que no porque todo está muy reciente, pero dice que si es para el bien de su hijo y en visitas tuteladas, no puede ser egoísta.

El sábado 27 de agosto Jorge Gabriel Morales recogió al niño en casa de la abuela materna y nunca lo devolvió.

Desde el inicio las autoridades hablaron de la presunta complicidad de la abuela paterna. Tanto Jorge Gabriel Morales como su madre eran buscados desde inicios de septiembre por un delito grave de interferencia de custodia y por ocultar a un menor, contraviniendo la orden de una corte estatal.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ofreció a mediados de octubre una recompensa de 10 mil dólares por información que condujera al paradero del niño.

El domingo 30 de octubre el pequeño Gabriel "Jojo" Morales fue localizado en Canadá en compañía del padre en un Walmart en la ciudad de Moncton, en la provincia de New Brunswick.

Yanet Leal Concepción y pequeño "Jojo" protagonizaron el 1 de noviembre un emotivo reencuentro en el Aeropuerto Internacional de Miami.