Youtuber cubana Dina Stars participa en reality español "First Dates"

La youtuber cubana Dina Stars participó este lunes en el programa español de citas a ciegas First Dates.

En el programa, donde diez desconocidos se someten a una cita por parejas, Dina, identificada como una joven de 26 años, “resuelta y dispuesta” compartió mesa en el set -un restaurante- con Santy, de la misma edad, con quien llegó a bailar reguetón.

Entre preguntas sobre cuestiones sexuales y alguna que otra broma, la influencer cubana dejó saber a los televidentes algunos detalles sobre el encuentro con el español y el transcurso de la cita.

Dina reveló a los espectadores que ella sí aplica el refrán que reza “Caballo grande, ande o no ande” en alusión al tamaño del aparato genital masculino.

En su opinión, dijo en un fragmento del programa, hay indicios de que Santy podría ser una persona narcisista pues al preguntar por sus defectos el joven no logró hablar del tema.

El español, al referirse a la cubana, aseguró que era “picarona” y se mostró abierto, pero Dina contestó en sus redes que algunos hombres no están preparados mentalmente "para una mujer directa".

Sin embargo, Dina, al parecer, no estaba en el programa buscando pareja. En sus plataformas dijo entre bromas que "ustedes no tienen idea del chisme", anunciando que este martes su novio Isaías reaccionaría en la plataforma de videos en streaming Twitch al capítulo de First Dates.

Sí, señoras y señores, para quienes no lo saben, ¡Dina tiene novio! Con Isaías, como confirmó, comentarán el episodio del reality para los seguidores que quieran ver en vivo las reacciones de su pareja a la cita a ciegas.

"¡Qué drama!", dijo la joven en una historia de Instagram donde confesó no haber terminado feliz la jornada y adelantó que ofrecería detalles exclusivos sobre el episodio del programa.

Meses atrás, la joven mostró en un video su recorrido en busca de un outfit adecuado para la cita, para la cual terminó eligiendo un pantalón negro y un croptop del mismo color.

La youtuber cubana que participó en las protestas masivas del 11J, fue sometida a prisión domiciliaria y tuvo que pagar luego una multa de 1,000 CUP, tras lo cual fueron desestimados los cargos en su contra.

Dina, que llegó en mayo a Madrid tras recibir el visado que le permitirá estudiar en España durante un año, no es la única cubana que ha participado en First Date.

La cubana Paula, acudió el año pasado y dijo sentirse decepcionada por la potencia sexual de los españoles.

"Tal vez los españoles con los que he estado se lujurian porque soy cubana, y bailo y a lo mejor soy un poquito exuberante, pues no me siguen la rima, se quedan en el camino y me da mucha pereza", dijo la joven cubana de 30 años sobre los españoles.

Años atrás un jubilado español conmovió a los espectadores del concurso cuando reveló el motivo por el que participaba: tenía programado un viaje a Cuba con su mejor amigo, pero este falleció y necesitaba quien lo acompañara.

