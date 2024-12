¡Otto Ortiz está de cumpleaños! El humorista cubano celebra un nuevo año de vida: "Es difícil cumplir esta edad, y digo esto por experiencia"

Vídeos relacionados:

El reconocido humorista cubano Otto Ortiz festejó su 59 cumpleaños este 17 de diciembre, un día especial que quiso compartir con sus seguidores en redes sociales.

Con su característico sentido del humor, el artista publicó en su perfil de Facebook una fotografía suya junto a un mensaje que arrancó sonrisas y reflexiones:

“Es difícil cumplir 59 años, y digo esto por experiencia. Después del 59 todo se jode, lo único que me da esperanza es que, por mucho que se joda, no se cae… así que sigo en combate. Gracias a todos los que me han felicitado”, escribió el artista.

Ortiz, quien ha sido un referente del humor cubano durante décadas, celebró esta nueva etapa de vida con el mismo carisma que lo ha llevado a ganarse el cariño de millones dentro y fuera de la isla.

Nacido en 1964, Otto Ortiz, conocido cariñosamente como “El Nene”, ha construido una sólida carrera en la escena humorística de Cuba. Su inclinación por el arte comenzó desde muy joven, lo que lo llevó a estudiar en la Escuela Nacional de Arte (ENA). Posteriormente, alcanzó fama como parte del exitoso dúo “Los Hepáticos”, donde compartió escenario con otros talentos del humor.

Tras la disolución del dúo, Otto continuó su carrera en solitario, destacándose por su habilidad para conectar con el público a través de un estilo fresco y una aguda crítica social, siempre desde la comedia.

Además de su trabajo en espectáculos en vivo, ha sido una figura recurrente en programas de televisión y festivales de humor en Cuba, consolidándose como uno de los artistas más queridos del país.

El humor de Otto Ortiz ha sido una herramienta para abordar, con inteligencia y picardía, las realidades de la sociedad cubana. Sus chistes y reflexiones han trascendido generaciones, manteniéndolo vigente en un escenario competitivo y en constante cambio.

Más allá de la comedia, Otto se ha destacado por su cercanía y agradecimiento hacia sus seguidores, como lo demuestra en ocasiones como esta, en la que aprovecha la celebración de su cumpleaños para regalar una sonrisa y un mensaje lleno de optimismo.

