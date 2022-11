Impiden ingreso de medicinas para hermanos manifestantes del 11J con asma en prisión del Combinado del Este

Frandy González León y José Antonio Gómez León, dos de los tres hermanos presos en el Combinado de Este por manifestarse el 11J en el barrio La Güinera, están enfermos de asma en prisión y las autoridades han impedido el ingreso de medicamentos para tratar su padecimiento.

Así lo denunció la madre de ambos, Elizabeth León, en un audio difundido por la activista Carolina Barrero.

“En estos momentos, dos de ellos, Frandy y Jose, se encuentran con mucha asma. Le llevé yo unos medicamentos que tuve que comprar aquí en la calle, que no los hay. Me sacrifiqué y se los llevé, y la policía de ahí del Combinado no les ha hecho llegar esos medicamentos”, denunció la mujer, que además de Frandy y José Antonio, tiene preso a otro hijo, Santiago Vázquez León, por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.

“Psicológicamente los están torturando, qué están esperando, qué esos niños se mueran ahogados o qué. Hasta cuándo, no podemos seguir con este abuso. Hay que denunciar todo como madre, y para qué vean que no es mentira, andan mal. No quieren reconocer que esos niños por lo menos los medicamentos que uno les lleve se los den. No sé les está pidiendo que ellos los busquen, uno como madre se sacrifica y los está llevando y no se los están dando”, concluyó Elizabeth, visiblemente afectada por la situación de sus hijos

En el post de Facebook donde hizo público el audio de la madre, Carolina explicó que la mujer le escribió desesperada y está muy preocupada por lo que le pueda pasar a sus dos hijos enfermos.

“Tiene tres hijos presos en el Combinado del Este, acusados de sedición, desorden público y atentado contra la seguridad del Estado por su participación en las protestas del 11 y 12 de julio en La Güinera., de 34 años, de 26, y, de 22, cumplen condenas de 7, 8 y 10 años”, explicó Barrero.

“Hace días Frandy y José Antonio están enfermos con asma. Elizabeth ha llevado medicamentos a la prisión con un enorme sacrificio y la policía no los permite entrar. Su caso no es un caso aislado. A los presos no solo no los atienden médicamente, sino que los dejan sin medicamentos por largo tiempo como forma de tortura blanca o muerte lenta”, agregó.

Para la activista, este caso prueba una ves más la verdadera naturaleza del régimen cubano

“Esta es la verdadera cara de la dictadura. Los cubanos tenemos que saber que el silencio solo sirve a los propósitos régimen para continuar haciéndose pasar por lo que no es, por lo que nunca ha sido. Los familiares de los presos políticos no están solos. Ellos no serán olvidados”, concluyó.

Cuatro de los hijos de Elizabeth se unieron a las manifestaciones contra el gobierno que tuvieron lugar en Cuba en julio de 2021. Sus hijos se manifestaron en el barrio La Güinera, en La Habana, donde ocurrió la única muerte oficialmente reconocida por las autoridades como consecuencia de un disparo de un policía.

Tres de los cuatro jóvenes continúan privados de libertad. Frandy González y Santiago Vázquez fueron juzgados en enero de este año por el delito de sedición y la fiscalía les pidió 20 años de privación de libertad.

En febrero, León denunció que, durante una visita al Combinado del Este, centro penitenciario donde se encuentran sus hijos, la obligaron a esperar unas ocho horas para poder verles y luego le amenazaron con restringir su derecho a visitarles, en caso de que continuara denunciando sus casos y exigiendo su liberación.

“Hay maltratos, se están cometiendo injusticias no solo con los muchachos, sino con nosotros los familiares, con las madres, estamos siendo maltratados. Desde las seis de la mañana que estaba en el Combinado me dieron la visita a las 2:00 p.m. y nos sentaron en una oficina después de yo haber perdido el conocimiento, por 'portarnos mal', por reclamar que se estaba haciendo una injusticia, de que se estaba reclamando una cosa que estaba planificada”, relató en un video, visiblemente afligida.