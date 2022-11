Mamá de Chyno Miranda lo vista en la nueva clínica: "Me lo tengo que llevar de aquí"

Después de que Chyno Miranda fuese trasladado de la clínica Tía Panchita a una privada por orden de un tribunal y su madre acusase a su novia de secuestro, finalmente pudo visitarlo en el nuevo centro donde se encuentra.

Sin embargo, Alcira Pérez no salió feliz de su encuentro y aseguró a los medios que hará lo necesario para sacarlo de ahí.

"No me gustó cómo está, porque está fumando y tomando café, cosa que está prohibida para él, entonces él no puede estar aquí", comentó la madre del artista ante las cámaras de Despierta América tras salir de la clínica.

Según comentó, tuvo que esperar tres horas para poder estar con su hijo una hora en la clínica El Cedral. Un encuentro supervisado del que salió preocupada y decidida a hacer lo necesario para sacarlo de ahí.

"Voy a cambiarlo por supuesto, me lo tengo que llevar de aquí. Yo soy su mamá. Aquí no hay nadie que me pueda impedir que me lo lleve porque yo soy su madre", sentenció, asegurando que irá a los tribunales.

Durante la charla con los medios, Alcira Pérez también mencionó a la novia del cantante, Astrid Falcón, a la que siempre ha tratado bien. "Le pedí que se curara para que pudiera estar cerca de mi hijo porque yo necesito una persona sana que esté con él para que mi hijo sea feliz y viva feliz y sano", agregó. Antes de esto en una entrevista televisada tras el traslado de Chyno, la madre la acusó de darle sustancias a su hijo.

A pesar de lo que dijo su madre a los medios, Chyno Miranda comentó en un vídeo estar más fuerte que nunca tras haberse cambiado de centro y describió su experiencia en Tía Panchita como "horrible".

El matutino informó que esta semana la señora tendrá que ir a declarar a la fiscalía sobre este asunto.

Entre tanto, se dio a conocer que la Fiscalía General de Venezuela detuvo a cuatro "falsos psiquiatras que se hacían pasar por auxiliares de enfermería sin autorización" en la clínica Tía Panchita.

