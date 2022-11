Bad Bunny, reconocido como 'Artista del Año' por Apple Music

El éxito de Bad Bunny no tiene techo. El artista puertorriqueño está viviendo un gran 2022 a nivel profesional con el lanzamiento de Un Verano Sin Ti, un álbum con el que ha cosechado desorbitados números y toda clase de reconocimientos. Pero a todos los logros que ha conseguido, se suma el que le acaba de otorgar Apple Music al nombrarle Artista del Año.

La plataforma de música de Apple acaba de reconocer al Conejo Malo como Artista del Año. "Estamos encantados de celebrar los logros de Bad Bunny, cuya influencia en todos los rincones de la cultura no se puede ignorar en 2022", dicen desde Apple Music.

La noticia la desveló Apple Music este miércoles con un vídeo en el que vemos al intérprete de "Safaera" explicando que cuando comenzó en la música, no tenía una base de fans global. "Estoy agradecido por todo lo que he logrado y todo lo que he vivido", comenta el cantante.

De esta manera Benito Martínez Ocasio -su nombre real- se convierte en el primer artista latino en recibir esta distinción.

"El movimiento de la música latina ha crecido mucho. Nunca tomaría todo el crédito ni diría: 'Es gracias a mí'. No, es cada uno de nosotros. Toda una generación. Nuestra energía y presencia siempre se siente", comentó el artista de 28 años, que continúa inmerso en su gira World's Hottest Tour a la vez que los logros por su trabajo siguen llegándole.

¡Enhorabuena, Bad Bunny!

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.