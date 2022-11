Madre de niña fallecida en hundimiento de Bahía Honda es llevada a Villa Marista

Diana Meizoso, la madre de la niña de dos años Elizabeth Meizoso, fallecida tras la embestida de una lancha guardafronteras en Bahía Honda, fue trasladada al cuartel de la Seguridad del Estado en Villa Marista, denunciaron sus familiares.

La noticia fue confirmada al portal digital 14yMedio por Héctor Manuel Meizoso, hermano de la mujer, quien dijo a Radio Televisión Martí que también fueron citados otros sobrevivientes de la tragedia acontecida el pasado 29 de octubre.

En horas de la mañana una patrulla recogió a Diana y el oficial a cargo aseguró que "la devolverían al finalizar el indagatorio", explicó.

El joven denunció que las autoridades han intentado intimidar a los testigos y víctimas de la tragedia para que no denuncien el accionar de las tropas guardafronteras contra la lancha de migrantes que fue partida al medio de forma premeditada.

Asegura que la niña Elizabeth Meizoso, de 2 años, fue asesinada por los oficiales cuando ordenaron la agresión.



"Ella no se ahogó. (...) A ella la mató el golpe que le dieron, porque yo, cuando la cambié en el funeral, porque fui yo quien tuvo el valor, porque nadie podía, y la cambié de ropa, yo vi todos los moretones que la niña tenía. Y tenía partida la cabeza, y yo no se lo he dicho a nadie", declaró a la emisora.

De acuerdo con Meizoso, la policía cubana está presionando para que los sobrevivientes hagan un video negando sus declaraciones iniciales, en las que acusan a los guardafronteras cubanos de hundir la lancha de migrantes premeditadamente el pasado 29 de octubre.

Diana Meizoso, quien según su hermano no ha podido regresar a su casa donde están los recuerdos de su hija, denunció que el hecho fue una acción premeditada de las Tropas Guardafronteras, que "embistieron la lancha y la partieron al medio".

Afirmó que después de salir de la costa con destino a Florida fueron rodeados por los guardafronteras. El chofer de la lancha de migrantes bajó la velocidad y cuando pasaron por el lado de las embarcaciones cubanas un oficial del régimen les dijo: "Ahora los voy a partir al medio".

"Después nos embistió y la partió al medio. (...) Hubo ahogados. Mi niña estaba ahí también. Se ahogó; se dio muchos golpes. Yo también. Mi hermano estaba ahí; mi cuñada, que está embarazada, igual. Todo el mundo recibió golpes", explicó.



Meizoso contó que la lancha cargada de migrantes fue impactada por el lado izquierdo y que ella perdió el conocimiento por un golpe que se dio en la cabeza. Fue en ese instante cuando se extravió la niña.

Yuneika González, abuela de Elizabeth, también denunció que tras conceder una entrevista a Martí Noticias, un agente del DTI la llamó para que no hablara, y la alertó de que "no me metiera en el lío de las redes sociales". "Quieren intimidarnos para que no hablemos", subrayó.

En el hecho murieron siete cubanos y una persona sigue desaparecida.