Guardia Costera rescata a dos personas en Cayo Hueso tras quedar su velero atrapado en un puente

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La Estación de la Guardia Costera de Cayo Hueso rescató a dos personas el martes después de que su velero quedara atrapado contra el puente del Canal Fleming Key, en Cayo Hueso, Florida, según informó el Distrito Sureste de la Guardia Costera en sus redes sociales.

Los dos marineros fueron trasladados a tierra sanos y salvos, sin que se reportaran heridos. Una empresa de salvamento comercial se encargó posteriormente de recuperar la embarcación.

El velero, un pequeño catamarán con vela de colores azul, rojo y celeste, quedó inmovilizado contra la estructura del puente, que conecta la isla principal de Key West con Fleming Key, una isla de uso restringido de la Marina de EE.UU., en la zona de Garrison Bight.

El puente del Canal Fleming Key tiene una altura de calado de aproximadamente 18 pies (5.5 metros) sobre el canal y el área circundante alberga un campo de amarre activo con profundidades mínimas de unos dos metros, lo que convierte la zona en un punto de riesgo para embarcaciones recreativas y veleros.

Tras el rescate, la Guardia Costera reiteró su mensaje habitual de seguridad náutica: «La navegación segura comienza con la preparación».

No es la primera vez que la Estación de Cayo Hueso protagoniza operaciones de este tipo en los últimos meses. El pasado 22 de abril, la Guardia Costera rescató a un marinero cerca de Cayo Largo cuya embarcación quedó inhabilitada y comenzaba a hundirse a 20 millas al sureste de esa isla, también sin heridos.

A finales del año pasado, la misma estación participó en el rescate de cuatro personas tras el hundimiento de un bote a unas 30 millas al norte de Key West, en una operación que requirió el despliegue de helicópteros de la Estación Aérea de Miami y de la Estación Aérea Naval de Key West.

En aquella ocasión, la suboficial de tercera clase Tabitha Pearigen, vigía del Sector Key West, destacó la importancia de la preparación: «Los navegantes hicieron todo bien: usaron chalecos salvavidas, se ataron entre sí y mantuvieron comunicación, lo que salvó vidas».

Los naufragios y rescates en los Cayos de Florida reflejan la intensa actividad náutica recreativa en la zona y los riesgos asociados a la navegación en canales y aguas poco profundas, especialmente para embarcaciones de vela que deben calcular con precisión las alturas de calado antes de aproximarse a estructuras fijas como puentes.