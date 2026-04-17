Guardia Costera rescata a niña de 13 años a la deriva frente a los Cayos de Florida

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La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) rescató el miércoles a una niña de 13 años que portaba chaleco salvavidas y había quedado a la deriva frente a Rodriguez Key, en los Cayos de Florida, tras separarse de su familia en el agua.

La menor fue reunida con sus familiares en tierra y se reportó que se encontraba en buen estado de salud, según informó oficialmente el 7º Distrito de la USCG (Distrito Sureste) a través de sus redes sociales.

El chaleco salvavidas que portaba la niña fue determinante para el desenlace exitoso de la operación, clasificada como de búsqueda y rescate.

La Guardia Costera destacó en su comunicado que sus operadores de guardia están disponibles "las 24 horas del día, los 365 días del año para asistir a personas en peligro en el mar".

Rodriguez Key es una pequeña isla deshabitada ubicada en el lado atlántico de los Cayos de Florida, a pocos kilómetros de Islamorada, en el Upper Keys.

Sus aguas claras, poco profundas y con fondo arenoso la convierten en un destino muy frecuentado por familias que practican esnórquel, natación y paddleboarding, lo que también la convierte en escenario recurrente de incidentes acuáticos.

La Estación de Islamorada pertenece al Sector Key West de la Guardia Costera y cuenta con un historial activo de operaciones de rescate en la zona, incluyendo kayakistas y buzos a la deriva.

Este rescate se suma a una serie de operaciones similares en los Cayos de Florida en los últimos meses.

En enero de 2026, la Guardia Costera rescató a un niño de siete años que había derivado aproximadamente tres millas de la embarcación familiar cerca de Sombrero Key, también con chaleco salvavidas.

En aquella ocasión, el teniente comandante Cullen Hancock señaló que "el chaleco salvavidas del menor fue fundamental; lo mantuvo a flote hasta que llegamos".

En marzo de 2025, dos adolescentes de 16 años sobrevivieron 16 horas a la deriva en el Golfo de México sobre una tabla de paddleboard inflable, aunque en ese caso no portaban chalecos salvavidas, lo que complicó significativamente las labores de rescate.

La Guardia Costera enfatiza de manera sistemática el uso del chaleco salvavidas como el factor más crítico de supervivencia en sus comunicados sobre rescates acuáticos.