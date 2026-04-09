Capitanía del Puerto de Guantánamo reporta hallazgo de embarcación abandonada en Cayo Güín, Baracoa

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La Capitanía del Puerto de Guantánamo informó este jueves sobre el hallazgo de una embarcación tipo bote abandonada en la zona de "Mesa Abajo, Playa Rufino", en Cayo Güín, Baracoa, ocurrido el 8 de enero de 2026.

El comunicado, publicado por el Ministerio del Interior (MININT) a través de sus redes sociales, describe la embarcación como de casco de aluminio, color blanco, con una eslora de 3,90 metros, manga de 1,42 metros y puntal de 0,57 metros, sin otros datos identificativos como nombre, matrícula o motor.

El reporte se produce con tres meses de retraso respecto a la fecha real del hallazgo, un patrón habitual en este tipo de comunicados oficiales, que suelen publicarse cuando se inicia formalmente el proceso de reclamación o confiscación.

Según el artículo 214, inciso c) del Decreto No. 317, Reglamento de la Ley No. 115 "De la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre" de Cuba, los propietarios disponen de 30 días naturales desde la publicación para reclamar la embarcación; de no hacerlo, el Estado procede a confiscarla.

Cayo Güín es un consejo popular del municipio de Baracoa, en la costa norte de la provincia de Guantánamo, frente al Océano Atlántico, una zona históricamente utilizada como punto de salida por migrantes irregulares que intentan alcanzar el sur de Florida.

El hallazgo se suma al reportado el día anterior, cuando el MININT informó sobre un kayak biplaza de color azul con el nombre "TRIBE", de 4,02 metros de eslora, encontrado el 9 de enero de 2026 en la entrada del Puerto de Moa, Holguín.

Ambos casos responden a un patrón recurrente en la región oriental de Cuba: embarcaciones pequeñas abandonadas en costas que las autoridades asocian a intentos de migración irregular, en los que los migrantes utilizan estas naves para llegar a altamar y realizar transbordos con otras embarcaciones.