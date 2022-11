Chocolate desmiente que fuera baleado y asegura que hackearon su perfil en Instagram

Chocolate MC desmintió este viernes la información publicada en sus redes sociales el pasado miércoles, según la cual había sido baleado en Hialeah.

En sus historias de Instagram, el Rey de los Reparteros aseguró que la noticia es falsa y que además su perfil en esa red social, desde donde se publicó la supuesta agresión, fue hackeado.

“Gracias a todo el que se preocupó, gracias a todos los que me aman de verdad. Mil disculpas a todos. Mi perfil fue hackeado en la madrugada. Yo estoy más vivo que nunca. Bicho malo nunca muere”, escribió el reguetonero en la publicación.

Captura Instagram / Chocolate MC

En la noche del miércoles apareció en el perfil de Instagram de Chocolate un contenido que alarmó a los fanáticos del cantante: “Nuestro rey acaba de ser baleado. Una cadena de oraciones, se nos muere el negro, le acaban de dar seis tiros en Hialeah”.

Aunque la publicación fue eliminada, algunos como el influencer Michelito Dando Chucho dejaron constancia de esta.

“Para las personas que me han enviado este post, es mentira, a Chocolate no le ha pasado nada, no estoy seguro si es cuestión de marketing o algo pero en este momento el Choco está descansando”, aseguró el presentador del show “El Bafletazo”.

Los seguidores del influencer reaccionaron a su comentario y muchos de ellos criticaron a Chocolate y añadieron que él mismo pudo haber publicado la información falsa.

“Eso lo publicó el mismo en su Instagram”; “Warner Bros presenta… el fingido fallecimiento de natilla el desesperado”; “Él mismo echando letra de muerte arriba por tal de hacer algo de bulla”; “Como si no lo conociéramos eso lo regó él mismo qué canchanfleta es”; “No es marketing es cuestión de jugar con su público. Menos mal que yo no soy su público”, escribieron algunos en la publicación de Michelito.

Aunque falsa, la noticia puso más ojos encima de Chocolate, quien ha estado en el punto de mira desde que fuera apresado una vez más el pasado octubre.

No obstante, tras su salida de prisión, el reguetonero ha dado muestras de estar concentrado en la música. El cantante anunció recientemente junto a Lenier Mesa y Yotuel Romero que están preparando un tema juntos, y también tiene entre manos un junte con El Chulo.

Por si fuera poco, este viernes aterrizó en las plataformas digitales con “Cuba es repartera”, una colaboración con Osmani García que había anunciado antes de ir a prisión.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.