Chocolate MC sale de prisión

Yosvanis Sierra Hernández -más conocido como Chocolate MC- salió de prisión después de haber sido detenido el pasado 8 de octubre en Tampa (Florida) por conducir con licencia cancelada y escapar de la policía.

Durante estas semanas en las que ha estado en prisión se conoció que el cantante había violado las cláusulas de su anterior fianza al no comparecer ante el juez, por lo que se había emitido una orden de captura para él.

A pesar de las veces que fue contactado para comparecer por acusaciones relacionadas con un caso de 2017 por los delitos de violencia doméstica presuntamente cometidos contra su expareja Cynthia Cortés, Chocolate no se presentó. Y estos serían los motivos por los que fue detenido en condado de Hillsborough en la Florida y más tarde trasladado hacia Monroe.

Tras su salida de prisión, el intérprete de "Bajanda" no ha perdido el tiempo y en sus redes sociales compartió varios vídeos adelantando nueva música en camino.

En otros vídeos que circulan por la esfera virtual podemos ver el momento en el que el artista sale de la cárcel emocionado. "Yo soy Babalawo", gritó al encontrarse con los suyos.

Michelito Dando Chucho publicó en su perfil de Instagram una grabación donde se escucha al Rey del Reparto hablando mientras va en un auto visiblemente feliz tras recuperar la libertad. "El choco está en la calle" se titula el clip.

Por ahora se desconocen las condiciones en que fue puesto en libertad de Chocolate MC, quien ha sido arrestado en otras ocasiones.

Pocos días después de conocerse que el cantante cubano había sido detenido y encarcelado, Dayneris Díaz, también conocida como La Menor, confirmó que su relación con él había llegado a su fin. Los dos tenían planes de pasar por el altar el pasado 14 de octubre.

En una entrevista que concedió desde prisión, Chocolate dijo: "Verdaderamente, yo he tomado tremenda cantidad de malas decisiones y yo no tengo suerte".

"Yo me puedo reír y puedo dar tremendo cuero, pero yo ya no aguanto más, yo no soy de hierro, y todas estas cosas que me pasan a mí una detrás de la otra, tengo una mala suerte, yo con esa mujer lo único que hice fue ser otro hombre diferente", agregó.

