Chocolate MC trasladado a cárcel del condado Monroe para enfrentar nuevos cargos

El reguetonero cubano Yosvanis Arismin Sierra Hernández -Chocolate MC, según su nombre artístico- fue trasladado de la prisión de Tampa a una cárcel del condado de Monroe para enfrentar nuevos cargos.

En la orden de arresto de este jueves de la corte del condado de Monroe, el Rey del Reparto tiene un nuevo cargo de no comparecencia ante el tribunal, por lo cual fue extraditado a la cárcel de esa zona.

Captura de pantalla / Monroe County Sheriff Office

Según los documentos judiciales públicos de la corte del condado de Monroe, Chocolate fue citado para comparecer ante un tribunal por acusaciones relacionadas con un caso de 2017 por varios delitos presuntamente cometidos contra su expareja Cynthia Cortés, que incluían delito estrangulación y asalto agravado con daño físico, pero no apareció en la corte.

Captura de pantalla / Monroe County Clerk of the Circuit Court

El pasado sábado 8 de octubre, el cantante había sido detenido en Tampa por manejar con su licencia de conducción vencida y por intentar eludir a las autoridades, indicaron reportes policiales, pero ahora fue extraditado al condado de Monroe por un proceso vigente que se remonta a tiempo atrás.

Desde el 10 de abril de este año una orden del circuito judicial del condado Monroe había ordenado la captura y custodia del cantante cubano por no haber cumplido las condiciones de su liberación luego de que las autoridades no pudieran contactarlo entre el cinco y el seis de abril.

De acuerdo con la información revelada por el periodista Daniel Benítez, de AméricaTeVé, la corte no pudo localizarlo previamente porque no se le notificó que el repartero vivía en otro domicilio.

Según la orden de abril los oficiales, habiendo revisado las condiciones de su liberación, determinaron que el acusado había violado los términos de su excarcelación y se le revocaba la libertad supervisada, otorgada en enero de 2022.

Captura de pantalla / Monroe County Clerk of the Circuit Court

Desde entonces, el texto dirigido a todos los sheriff del estado de Florida ordenó que se le arrestara y pusiera en custodia, en caso de ser encontrado en su condado.

El documento fue reactivado en varias ocasiones luego de que no se presentara a juicio el 6 de septiembre, como estaba previsto. Ahora, además, podría enfrentar un nuevo cargo de no presentación ante el tribunal.

El Estatuto de Florida 843.15(1)(b) establece como delito menor de primer grado el no comparecer ante el tribunal después de pagar la fianza en cualquier caso de delito menor.

Si la persona no comparece por cualquier cargo de delito grave, entonces la ofensa puede ser acusada como un delito grave de tercer grado. La no comparecencia puede constituir un delito en sí mismo.

Aunque el reguetonero en una llamada telefónica con los conductores del programa de YouTube La Eskina kaliente aseguró que el caso de Monroe “se cayó”, estaba “desestimado” y en cualquier momento saldría en libertad, Chocolate habría sido arrestado nuevamente, entre otros cargos, por violar su libertad bajo supervisión.

Benítez confirmó que Chocolate mentía sobre la desestimación de los cargos, toda vez que pesan sobre él los delitos imputados por los hechos de violencia doméstica grave vinculados con Cynthia Cortés, que incluirían intentos de estrangulación, agresión y secuestro.

Si bien no figuran nuevas acusaciones relacionadas con su exprometida Dayneris Díaz, La Menor, la joven contó en La Eskina kaliente que al separarse de Chocolate "estaba muy alterado, me estaba amenazando, me decía que me iba a romper todas mis cosas, no me dejaba salir de la casa" y ella decidió llamar a la policía.