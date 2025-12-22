Vídeos relacionados:

El reguetonero cubano Jacob Forever celebró este domingo 21 de diciembre su cumpleaños número 44 rodeado del cariño de sus hijos, en lo que fue su primer cumpleaños tras la separación de La Dura, su expareja y madre de su hija menor.

El artista compartió varias fotos familiares en sus redes sociales, donde se le ve sonriente y relajado, posando junto a sus tres hijos: Riler, Laira y Saisha. “Feliz cumpleaños Jacob Forever”, escribió junto a las imágenes, que en pocas horas acumularon miles de reacciones y comentarios de amor y admiración.

Entre los mensajes más destacados estuvieron los de su hija Saisha, quien le dijo: “Felicidades, papá, eres el mejor del mundo, te amo mucho”, además de las felicitaciones de colegas del género como El Chulo y Dale Pututi, que le desearon salud, larga vida y éxitos.

En otra publicación, Jacob compartió una tierna foto junto a sus hijos con un mensaje que resume el momento que vive: “Lo más lindo de la vida, los hijos, la familia.” Sus seguidores no tardaron en aplaudir su cercanía como padre y en destacar que, pese a los cambios personales, el cantante luce más sereno y feliz.

A sus 44 años, el intérprete de "Hasta que se seque el malecón" atraviesa una etapa de renovación personal, centrado en sus afectos y su faceta más familiar. Y si algo dejaron claro las imágenes de este fin de semana, es que Jacob Forever celebró la vida como más le gusta: rodeado de amor y de los suyos. ¡Muchas felicidades, Jacob!