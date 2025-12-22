Vídeos relacionados:
El reguetonero cubano Jacob Forever celebró este domingo 21 de diciembre su cumpleaños número 44 rodeado del cariño de sus hijos, en lo que fue su primer cumpleaños tras la separación de La Dura, su expareja y madre de su hija menor.
El artista compartió varias fotos familiares en sus redes sociales, donde se le ve sonriente y relajado, posando junto a sus tres hijos: Riler, Laira y Saisha. “Feliz cumpleaños Jacob Forever”, escribió junto a las imágenes, que en pocas horas acumularon miles de reacciones y comentarios de amor y admiración.
Entre los mensajes más destacados estuvieron los de su hija Saisha, quien le dijo: “Felicidades, papá, eres el mejor del mundo, te amo mucho”, además de las felicitaciones de colegas del género como El Chulo y Dale Pututi, que le desearon salud, larga vida y éxitos.
En otra publicación, Jacob compartió una tierna foto junto a sus hijos con un mensaje que resume el momento que vive: “Lo más lindo de la vida, los hijos, la familia.” Sus seguidores no tardaron en aplaudir su cercanía como padre y en destacar que, pese a los cambios personales, el cantante luce más sereno y feliz.
A sus 44 años, el intérprete de "Hasta que se seque el malecón" atraviesa una etapa de renovación personal, centrado en sus afectos y su faceta más familiar. Y si algo dejaron claro las imágenes de este fin de semana, es que Jacob Forever celebró la vida como más le gusta: rodeado de amor y de los suyos. ¡Muchas felicidades, Jacob!
Preguntas Frecuentes sobre Jacob Forever y su Vida Personal
¿Cómo celebró Jacob Forever su cumpleaños número 44?
Jacob Forever celebró su cumpleaños número 44 rodeado de sus hijos, destacando este como su primer cumpleaños tras la separación de La Dura. El artista compartió momentos familiares en sus redes sociales, mostrando cercanía y felicidad junto a sus seres queridos.
¿Cuál es la relación actual entre Jacob Forever y La Dura?
Aunque Jacob Forever y La Dura han puesto fin a su relación sentimental, mantienen una relación cordial y de respeto por el bienestar de su hija, Saisha. Ambos han dejado claro que seguirán siendo una familia por su hija y mantienen el respeto mutuo tras su separación.
¿Cómo ha sido la transición de Jacob Forever tras su separación?
Jacob Forever atraviesa una etapa de renovación personal tras su separación de La Dura. Ha decidido empezar de nuevo en Miami, donde estrenó una nueva casa y se ha mostrado más centrado en su faceta familiar y profesional, compartiendo momentos significativos con sus hijos.
¿Cuál es el impacto de Jacob Forever en sus seguidores?
Jacob Forever mantiene una conexión profunda con sus seguidores, quienes destacan el impacto positivo de su música en sus vidas. El artista cubano recibe constantes mensajes de apoyo y admiración, lo que refuerza su relevancia y conexión emocional con su público.
