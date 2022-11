Activista expone situación de prisioneros políticos en Cuba en canción "Presos por qué"

La activista cubana Ketty Méndez anunció el lanzamiento de su canción "Presos por qué", con la cual pretende visibilizar la situación de decenas de presos políticos en la isla y recabar ayuda para ellos.

Méndez, quien es madre de una niña autista y reside en La Habana, declaró al portal Cubanet que el tema musical es un reclamo de libertad para los presos del 11 de julio (11J) y "para todos aquellos que en el anonimato, o sin ser muy mencionados, son prisioneros de las mazmorras del castrismo".

La canción también dará nombre a un proyecto personal de la activista que prevé brindar ayuda a las familias de los manifestantes del llamado 11J. Por ello volverá a la música, una carrera que abandonó hace más de 20 años, según el medio noticioso.

"Están sufriendo hambre, enfermedades y no tienen medicamentos; se visten y calzan con ropas y zapatos rotos. No es justo porque todos esos hermanos salieron a la calle a protestar no solo por ellos y sus familias, sino por todos los cubanos. Económicamente sus familias también sufren su ausencia. Es nuestro deber alzar la voz y apoyarlos", afirmó la activista.

Agregó que "Presos por qué" es un tema escrito e interpretado por ella, con el acompañamiento de una guitarra.

La organización Justicia 11J, que da seguimiento a los casos de los manifestantes encarcelados, informó recientemente que desde julio del pasado año han sido detenidos en la isla 1,719 personas, de las cuales 740 permanecen en detención y 676 han sido juzgadas.

Actualización de Justicia 11J. Facebook

Asimismo, que desde el pasado 14 de junio, cuando comenzaron las manifestaciones contra los apagones y la mala gestión gubernamental de la crisis energética en Cuba, han sido detenidos 123 cubanos, de los cuales 68 siguen detenidos.

Méndez trascendió a raíz de una denuncia en el año 2020 donde criticó al gobernante Miguel Díaz-Canel por la crisis alimentaria en el país, y dijo que su hija sufría desnutrición crónica y no recibía apoyo del gobierno.

Tras esta denuncia la mujer fue víctima de un brutal acoso por parte del régimen, que incluyeron amenazas de desalojo, campañas de descrédito y difamación.

A pesar de ello, Méndez se ha mantenido activa en su defensa de los derechos humanos en Cuba, y especialmente de los presos políticos.