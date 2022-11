Danna Paola se golpea en el rostro en pleno concierto y continúa cantando con la cabeza vendada

Danna Paola tuvo un arranque de gira algo accidentado... La cantante y actriz mexicana dio el pistoletazo de inicio a su XT4S1S Tour en México, y en su primera parada, vivió un momento de gran preocupación cuando a consecuencia de un golpe tuvo que ausentarse del escenario y regresó con una venda en la cabeza y un moretón en uno de sus ojos.

La protagonista de Élite estaba dando su primer concierto cuando al parecer, ella misma se golpeó con su rodilla en la cabeza sin querer. Un accidente del que intentó que nadie se percatara, pero por un momento la joven perdió visibilidad del ojo en el que se había golpeado y tuvo que ser atendida entre bastidores.

"Cuando yo me moví hacia atrás, creo que me pegué con mi rodilla y se me empezó a inflamar el ojo. Dejé de ver y yo seguí", explicó, con una venda que cubría su cabeza, cuando volvió a la tarima tras ausentarse para ser atendida.

Por suerte no fue muy grave y a pesar del accidente, la artista de 27 años decidió continuar con el espectáculo, algo que valoraron sus fieles incondicionales que aplaudieron su profesionalismo.

"Viví la noche más loca de mi vida, literal… jamás me hubiera imaginado que tendría un accidente pero lo dimos todo, ¡todo y sé que faltó! Pero no podía no terminar y disfrutar full esta noche tan inolvidable y tan hermosa gracias por tanto! Nos vemos en febrero!", comentó en sus redes sociales tras el show.

En otras historias que colgó después del concierto, Danna Paola le pidió consejo a su amigo el boxeador Canelo Álvarez. "¿Qué hago en estos casos?", preguntó en un vídeo en el que enseña su ojo morado.

