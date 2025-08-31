Yordenis Ugás cumple el sueño de su madre al llevarla a un concierto de Ana Gabriel

El boxeador cubano Yordenis Ugás protagonizó uno de los momentos más emotivos de su vida al llevar a su madre, Milagros, a un concierto de Ana Gabriel, su artista favorita, en Estados Unidos.

“Una de las noches más felices de mi vida. Llevando a mi madre a ver su artista favorito. Crecí escuchando esas canciones en mi casa”, escribió Ugás en Instagram, junto a un video que los muestra disfrutando del espectáculo entre sonrisas y cantando a todo pulmón.

Milagros no solo cantó de principio a fin cada uno de los temas de la reconocida intérprete mexicana, sino que también grabó varios fragmentos con su teléfono, visiblemente emocionada. Para ella, fue una noche inolvidable.

Ugás compartió que estuvo casi nueve años sin ver a su madre y que estuvieron separados durante 15 años. “Siento que no me alcanza la vida para poder devolverle un poquito de todo lo que me dio a mí. Sin sus oraciones y sus sacrificios nunca lo hubiera podido lograr. Los ojos siempre se me ponen llorosos cuando escribo sobre esto. Gracias siempre, mamá”, expresó conmovido.

El gesto del campeón de boxeo ha conmovido a miles de seguidores, quienes elogiaron el amor y la gratitud que profesa hacia su madre. Ugás, como ha contado en diversas ocasiones, emigró de Cuba en busca de sus sueños, y hoy celebra con orgullo el poder compartir con ella momentos que años atrás parecían imposibles.

Hace unas semanas celebró el primer cumpleaños de su mamá en Estados Unidos con un paseo en yate.

