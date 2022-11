Preso político Luis Robles está enfermo y sin atención médica en el Combinado del Este

El preso político Luis Robles Elizástigui no ha recibido atención médica para una neumonía y un proceso alérgico que afecta su rostro en la cárcel Combinado del Este, en La Habana.

“Él me llamó, que está enfermo. Tiene fiebre, tiene la cara, fundamentalmente, alterada. Parece un proceso alérgico, y todo parece indicar que tiene o bronquitis, o neumonía. Ya lo llevaron a la posta médica y allí se decidió remisión para el hospital, cosa esta que no se ha hecho”, denunció su madre, Martí Yindra Elizástigui, en declaraciones recogidas por Radio Televisión Martí.

La mujer agrega que su hijo ha debutado con una hipertensión arterial para la que no tiene medicamentos.

Las autoridades del Combinado llevaron a Robles a la enfermería de la cárcel y le comunicaron que sería trasladado a un hospital, pero hasta el momento permanece en su albergue.

“Voy para allá, a ver esa situación, porque el colmo es que está preso injustamente y ¿me lo van a dejar morir ahí? No es fácil”, lamentó la madre del preso político.

Martí Yindra Elizástigui aseguró también que su no está en buenas condiciones de salud pues se niega a ingerir la comida que le dan en prisión.

“Me dice que ya no tiene qué comer. Entonces, la jaba del mes pasado no fue la mejor, como ha sido anteriormente. Me dijo que no tenía ya alimentación, y que hace mucho tiempo no come la comida del penal”, afirmó.

Hace unos días, la mujer había pedido nuevamente la liberación de su hijo, esta vez a través de un poema.

“Quisiera con mis lágrimas / Lavar el dolor de mi alma / Para ver si logro un día / Tener sosiego y un poco de calma”, escribió en su perfil de Facebook.

Luis Robles, de 29 años, cumple una condena de 5 años en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este después de ser detenido el 4 de diciembre de 2020 por enarbolar un cartel exigiendo el fin de la represión en Cuba y la excarcelación del rapero contestatario Denis Solís, durante una protesta en solitario por el Boulevar de San Rafael, Centro Habana, Ciudad de La Habana.

Desde el inicio, su encarcelamiento ha estado signado por varias irregularidades como demoras en los procesos y poca transparencia en las acciones judiciales.

A mediados de septiembre, su familia entregó un recurso de revisión penal a su caso ante el Ministerio de Justicia de Cuba.

Los familiares basan sus esperanzas en que los procedimientos del nuevo Código Penal cubano, en vigor a partir del próximo diciembre, ayuden a disminuir no sólo los 5 años de su condena sino las condiciones bajo las cuales pueda cumplirla.

En junio, Yindra Elizástegui denunció que su hijo ha sido víctima en la cárcel de golpes, aislamiento, incomunicación e incluso, fotografiado desnudo por sus carceleros.

El pasado 23 de abril un recluso en condición de anonimato comentó que Luis Robles fue increpado por un oficial identificado como teniente Ramoncito, quien lo esposó y golpeó en la cabeza.

A principios de año los familiares de Luis Robles interpusieron una queja ante la Dirección de Prisiones por golpes, vejaciones y violaciones de derechos humanos. En mayo las autoridades cubanas catalogaron la denuncia como “una farsa encaminada a desacreditar el sistema penitenciario cubano”.

El caso del joven preso político ha sido motivo de críticas al gobierno por parte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y el gobierno del presidente norteamericano Joe Biden.

En marzo de 2021, la entonces secretaria adjunta interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, recalcó que “la libertad de expresión es un derecho humano”. Compartiendo las mismas líneas en Twitter, el actual subsecretario, Brian A. Nichols, advirtió que nadie debería ser encarcelado por mostrar un cartel.