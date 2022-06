Madre de Luis Robles: "A mi hijo lo están maltratando"

Yindra Elizástegui, la madre del preso político cubano Luis Robles, rompió el silencio en redes sociales para denunciar los maltratos contra el joven en la prisión, donde cumple una condena de cinco años por protestar con un cartel en La Habana.

Robles, condenado por los delitos de propaganda enemiga, desacato y desobediencia, fue obligado a salir de su celda en horas de la madrugada y desnudarse en una oficina frente a dirigentes de la prisión del Combinado del Este y miembros de la seguridad del estado.

Luego fue fotografiado sin ropa, denunció la mujer en un video subido a su perfil de Facebook.

"Hace poco mi hijo me informa que lo sacaron de la celda y lo llevaron a una oficina con más personas, dirigentes de la prisión y miembros de la seguridad del estado y otros y lo obligaron a que se quitara la ropa. Él se negó, dijo que él no se la iba a quitar porque eso no estaba en ninguna ley, y le dijeron que si no te la quitas te la quitamos. Tuvo que quitarse la ropa y lo fotografiaron con un celular de frente y de espalda", detalló.

Asegura que tras conocer el hecho ella hizo la denuncia ante la Oficina de Ciudadanía del MININT en Guantánamo, donde pertenece, y le respondieron que esa situación ocurrió "por una investigación sobre una publicación que hizo un periódico de que a Luis Robles lo habían golpeado". "La respuesta en la Oficina de Ciudadanía fue que esas fotos eran para demostrarle al mundo que mi hijo no tenía huellas en su cuerpo de maltrato físico", subrayó.

"La denuncia (en el medio de prensa referido) relacionaba maltratos físicos y que se le puso en una celda de castigo por cinco días, algo que yo creo porque antes estuvo de 7 a 9 días en una celda de castigo que casi le cuesta la vida y donde mudó la piel", explicó Elizástegui.

"Yo creo en mi hijo, porque el que está ahí adentro es él, y tengo pruebas de que con mi hijo se han extremado", dijo.

"Me siento indignada, con lo que está sucediendo con mi hijo. Venir a las redes es la única manera de que me escuchen. Mi hijo lleva un año y seis meses encarcelado por portar un cartel. Cinco años de condena injusta", subrayó Elizástegui.

Dijo que no es la primera vez que Robles es sometido a abusos como este. "A mi hijo lo han maltratado física y psicológicamente, mi hijo me informa que cada vez que a alguien le da la gana, abusando del cargo y del poder, lo saca de la celda a las 2 o 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana", explicó.

La mujer asegura que aunque es su primera vez en redes sociales nunca se ha quedado de brazos cruzados cada vez que su hijo le cuenta de estos abusos. "Yo me di cuenta de que las autoridades no hacen caso a las quejas, ni a lo que dice el pueblo", afirmó.

Asimismo, defiende que ella crió a sus hijos con humildad, con amor y con respeto. "Mis hijos son amados en el barrio donde se criaron porque son educados y hombres de bien", argumentó. Robles es ingeniero informático y tiene un hijo pequeño.

En diciembre de 2020 el joven levantó un cartel en la el boulevard de San Rafael en Centro Habana exigiendo "Libertad". Un video muestra el momento de la detención, donde los policías sometieron al joven que se manifestaba en solitario. Desde entonces comenzó una odisea de torturas relatadas por él mismo desde el Combinado del Este, donde se encuentra recluido.

A finales de abril, el preso político relató que fue víctima de una golpiza y que luego lo trasladaron sin motivo alguno para una celda de castigo. En esa oportunidad también dio declaraciones a ese medio independiente en las que explicó que un oficial identificado como Ramoncito lo increpó y lo golpeó en la cabeza.

La violencia física en su contra llegó como represalia a sus constantes denuncias contra los maltratos que reciben él y otros presos en el Combinado del Este. También ha criticado las malas condiciones de higiene y alimentación del precinto.

A inicios del mes anterior, el abogado de Robles Elizástigui presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Cuba contra la sentencia de cinco años de prisión que se le impuso a su defendido.

El caso del joven preso político ha sido motivo de críticas al gobierno por parte de diferentes organizaciones internacionales. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) criticó la condena que le impuso el Tribunal y señaló que el proceso penal estuvo lleno de irregularidades, pues "jueces al servicio del Partido Comunista de Cuba castigan injustamente a un joven cubano por ejercer sus derechos a la libre manifestación y expresión".