Observatorio Cubano de DDHH critica condena de cinco años de prisión a Luis Robles

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) criticó la condena de cinco años de privación de libertad al preso político Luis Robles Elizástigui por manifestarse en el Boulevard de San Rafael, en La Habana, con un cartel que pedía el fin de la represión y la libertad del rapero Denis Solís.

“Denunciamos la sentencia condenatoria a cinco años de prisión contra Luis Robles Elizastegui [sic]. Una vez más, jueces al servicio del Partido Comunista de Cuba castigan injustamente a un joven cubano por ejercer sus derechos a la libre manifestación y expresión”, refirió la organización en un tuit publicado este miércoles.

El OCDH utilizó en su post de Twitter las etiquetas #SOSCuba y #CubaTieneQueCambiar y compartió una foto del dictamen que la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana impuso en el caso de Robles Elizástigui, por los supuestos cargos de propaganda enemiga y desobediencia.

Otros usuarios de la red social respondieron al mensaje del Observatorio y expresaron su rechazo al proceder de las autoridades judiciales cubanas en los procesos penales contra los manifestantes del 11J y otros presos políticos.

“Es un abuso que un muchacho tan joven tenga que pasar tanto tiempo encerrado cuando no cometió delito alguno”; “El régimen está acabando con este país y por eso hay tantas personas presas, para que no se termine la buena vida de los gobernantes”; “Para que las nuevas generaciones no crezcan escuchando 'habla bajito para que no te busques problemas', por esa prosperidad prometida que nunca llegó, por eso hoy decimos #SOSCuba y #AbajoLaDictadura”, afirmaron varios foristas en sus tuits.

La sentencia contra Robles Elizástigui fue revelada este 28 de marzo, luego de una espera de más tres meses desde su juicio, celebrado el 16 diciembre de 2021.

Landy Fernández Elizástigui, hermano del preso político, aseguró al medio independiente CubaNet que tanto la familia como el abogado defensor quieren apelar la condena, pero la decisión final recae en el joven.

El dictamen del tribunal debía darse a conocer tras los primeros 15 días del proceso penal, durante el cual quedó demostrada su inocencia, aunque la Fiscalía se empeñara en presentar su manifestación pacífica como un acto que incitaba a los cubanos a rebelarse contra el sistema social.

El 4 de diciembre de 2020 ocurrió la detención arbitraria de Robles Elizástigui, mientras realizaba una protesta en solitario en el Boulevard de San Rafael. El joven, de 29 años y profesión informático, portaba un cartel en el que exigía el fin de la represión y la libertad del artista contestatario Denis Solís, arrestado un mes antes.

Desde su reclusión en el Combinado del Este, Robles Elizástigui fue víctima de torturas físicas y psicológicas, entre ellas, estancias frecuentes en celdas de castigo para impedir su comunicación con el exterior y sujeciones de hasta cuatro horas seguidas con un sistema de esposas llamadas “shakiras”, compuestas por una cadena que se pone en la cintura, de la que salen otros eslabones para atar las manos y los pies.

A Robles Elizástigui se le negaron cuatro peticiones de cambio de medida. La organización no gubernamental Prisoners Defenders lo declaró como preso de conciencia en enero de 2021 y otras ONG como el propio Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Cubalex, Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaron su caso en repetidas ocasiones.

Como parte de una campaña lanzada por el OCDH, el joven cubano fue apadrinado por el diputado español Edmundo Bal, quien considera su defensa como un deber en favor de todos los demócratas del mundo. Bal manifestó su desacuerdo con el despiadado régimen comunista de La Habana, por encarcelar a opositores y disidentes.