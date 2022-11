Daddy Yankee responde a acusaciones de Don Omar: "Hasta la mentira te jugó en contra"

Daddy Yankee rompió el silencio y respondió a Don Omar tras las acusaciones que vertió contra él en una entrevista reciente con El Chombo. En ella, aseguró que el equipo del Big Boss le perjudicó en los conciertos que dieron en el Kingdom Tour en 2016, que se canceló abruptamente por decisión del intérprete de "Danza Kuduro" de no continuar con la gira conjunta.

Después de que Don Omar contase su versión sobre lo ocurrido en 2016, le ha tocado el turno a Daddy Yankee de responder. Fue en una entrevista a Alofoke Radio Show que desmintió al reguetonero y confesó que sus declaraciones le indignaron.

"Yo siempre le deseo el bien [a Don Omar], siempre he hablado bien. Siempre me he referido bien sobre él. Ha pasado el tiempo y yo dejé eso atrás. Escuché sus entrevistas y me indignaron, porque obviamente mintió. Cuando escuche las entrevistas, pensé '¿por qué lo hace si están ahí las evidencias para contradecirle?'", comentó el intérprete de "La Gasolina".

No hay excusas ni justificaciones para el fracaso de una persona

Uno de los sucesos que contó Don Omar que ocurrieron en los conciertos fue que supuestamente Daddy Yankee apagó el equipo de sonido cuando le tocaba salir al escenario. "Cuando dijo lo de la consola, dije: 'hasta la mentira te juega en contra'. Si yo te apago el equipo a ti, tú tienes que tomar acción. Entonces yo te apago la consola, ¿y no me confrontas?", sentenció.

Hasta donde llega el poder de la mentira que no ve el daño que se hace

Daddy Yankee aseguró que las declaraciones que dio el King of Kings solamente hicieron que él se viera más poderoso. "Está dando una declaración de derrota pública. Si tú dices que alguien te está metiendo el pie, estás diciendo que otra persona es más poderosa que tú", sentenció.

"Es lamentable que hasta el último respiro va a tratar de justificar que no se rindió y se quitó", agregó el artista, acusando a Don Omar de tomar el papel de víctima en este enfrentamiento.

Todos los rumores de guerra con Don Omar que ha habido a los largo de los años nunca los había desmentido ni aclarado Daddy Yankee porque ha asegurado que le convenía para ocultar a su competencia real. Y es que para él el intérprete de "Diva Virtual" nunca lo fue, sino que Wisin y Yandel lo eran.

Por ahora, Don Omar no se ha pronunciado sobre estas declaraciones. ¿Continuará la polémica entre ellos o será este el fin de esta controversia reavivada?

Daddy Yankee comienza a hablar sobre la polémica con Don Omar a partir del minuto 45:

