Georgina Rodríguez se roba las miradas en la alfombra roja de la gala previa a los Latin Grammy

En la víspera de la noche más importante de la música latina, los Latin Grammy, la Academia Latin de la Grabación homenajeó la carrera de Marco Antonio Solís otorgándole el reconocimiento 'Persona del Año'. Una velada mágica en la que se reunieron decenas de rostros reconocidos del mundo de la música y fuera de ella para festejar su vida artística.

Entre las personalidades que desfilaron por la alfombra roja del evento encontramos a Georgina Rodríguez, que acaparó los flashes con un espectacular vestido escotado.

La modelo española apostó por un diseño que favorecía su curvilínea figura de color azul. Un vestido palabra de honor con una apertura en una de sus piernas que le aportaba aún más sensualidad a la pieza, decorada con pedrería brillante.

Para rematar este estilismo, la novia de Cristiano Ronaldo se recogió su melena negra y apostó por unas sandalias altas. Además, terminó de completar el look con algunas joyas no muy llamativas para no quitarle protagonismo al vestido.

Con este look, Gio se convirtió en una de las personalidades de la noche, y es que no dejó indiferente a nadie en su llegada al Mandalay Bay Convention Center de Las Vegas, donde este jueves se celebrará la 23ª edición de los Latin Grammy. La ceremonia estará presentada por Anitta, Luis Fonsi, Laura Pausini y Thalia y contará con varias actuaciones musicales.

¿Con qué estilismo sorprenderá Georgina esta noche? Estamos deseando descubrirlo...

Esta aparición de la modelo y empresaria llega cuando Cristiano Ronaldo está acaparando titulares por la entrevista que concedió a Piers Morgan en la que, además de hablar de fútbol, se sinceró sobre el duro momento que atravesaron este año con su pareja por la pérdida de uno de sus hijos.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.