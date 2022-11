Roban Hyundai de renta al turismo en Puerto Padre, Las Tunas

Una familia cubana ofrece 2,000 dólares de recompensa por información que ayude a recuperar un auto marca Hyundai Elantra, de alquiler turístico, que fue robado en el municipio Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas.

“El carro estaba estacionado frente al edificio que está al lado de ETECSA, aquí en Puerto Padre. Les pido por favor que compartan esta publicación. Si alguien aporta información verídica y se recupera el carro será recompensado con 2,000 USD”, escribió en Facebook la internauta Yoli Landry Díaz Hidalgo.

(Fuente: Captura de Facebook/Yoly Landry Díaz Hidalgo)

La mujer precisó que el carro se lo robaron a su esposo el viernes 18 de noviembre sobre la una de la tarde, y que el vehículo es un Hyundai Elantra de color gris con chapa T 040353.

La parte interesada difundió los teléfonos celulares 51888772 ó 52387275 como números de contacto en caso de disponer de alguna información. En una segunda publicación pidiendo ayuda, la internauta precisó que “se mantendrá reservada la identidad del informante".

El caso ha llegado hasta el popular grupo de Facebook Accidentes Buses & Camiones, donde un usuario se ha mostrado curioso sobre los posibles motivos para que una persona esté dispuesta a entregar 2,000 dólares de recompensa para recuperar un auto que es alquilado.

"¿Señores qué creen de esto? Elantra de turismo robado en Puerto Padre, Las Tunas y ofrecen recompensa. No entiendo por qué. Si eso el seguro lo debe de cubrir y al rentador le deben dar otro carro para que siga con su renta. Ya eso es cosa de la policía y el seguro", cuestionó la persona que compartió la publicación.

(Fuente: Captura de Facebook/Accidentes Buses & Camiones)

A la duda, varios internautas coindicieron en responder que si te roban un vehículo alquilado en Cuba no te alquilan más ninguno, algo muy perjudicial en el caso de una familia que acostumbre a alquilar autos turísticos.

"Si le roban el carro sin robo con violencia el cliente es culpable, el seguro no cubre robo de ninguna parte y pieza del carro"; "en caso de robo o accidente el cliente tiene que pagar el carro en su totalidad"; fueron algunas opiniones en ese sentido, aunque no todos coincidieron en la creencia de que si te roban un vehículo alquilado en Cuba no te alquilen más ninguno o lo tengas que pagar.

Los Hyundai Elantra forman parte del grupo más reciente de vehículos que arribaron a Cuba destinados al alquiler para el turismo.

En octubre de 2021, la agencia estatal cubana Transtur anunció la renovación de su flota de automóviles con la llegada al país de cerca de 800 vehículos.

“Kia Picanto, Hyundai Elantra y Santa Fe, entre todos suman cerca de 800 vehículos que usted podrá rentar muy pronto en nuestras oficinas y en la nueva web que pondremos a su disposición”, anunció entonces la empresa, provocando diversas críticas.