Qatar 2022: Los Tres Leones devoran a unos tímidos Príncipes de Persia

Después de seis partidos sin conocer el éxito que la rebajaron al grupo B de Nations League, la selección inglesa y su técnico Gareth Southgate recuperaron crédito al pasar el rodillo (6x2) sobre el pusilánime planteamiento de Irán.

Las alineaciones trajeron sorpresas y confirmaciones. Por Inglaterra, Kieran Trippier le ganó la pulseada del lateral derecho al desmejorado Trent Alexander-Arnold y Raheem Sterling a Phil Foden en el extremo izquierdo. Mientras, Carlos Queiroz echó mano de su conservadurismo habitual y dejó en el banquillo al “Messi iraní”, Sardar Azmoun.

No bien sonó el pitazo del trencilla brasileño Raphael Claus, enseguida se empezó a rodar la peli: los persas regalarían el balón y tres cuartos de cancha. Mediocampo copado, bloque bajo y muchas faltas para frenar el juego del rival: tal era la receta del ex entrenador del Real Madrid, Colombia y Portugal.

Apenas ocho minutos habían transcurrido cuando ya los británicos le recordaban al mundo que son asesinos en el balón parado y sorprendieron con un lance de laboratorio que casi acaba en fiesta sobre el césped del Estadio Internacional Khalifa.

Inglaterra tenía la pelota y dominaba a un adversario cuyo hombre más adelantado, Mehdi Taremi, vivía a 50 metros de la portería de Jordan Pickford. Era solo cuestión de apelar a la paciencia, y así lo hizo el único equipo europeo que ha llegado a las semifinales de los dos últimos “grandes” (Copa del Mundo 2018 y Eurocopa 2020).

Tras perderse 14 minutos debido a la lesión del guardameta Alireza Beiranvand, el anuncio de lo que se avecinaba llegó mediante un cabezazo de Harry Maguire que se estrelló en el travesaño. Dos minutos más tarde, al ’34, el jovencito Jude Bellingham culminó con la testa una hermosa jugada, y muy poco después otro sub-22, Bukayo Saka, puso el segundo gol con un zurdazo inmejorable. Irán estaba mareado, Harry Kane olió la sangre y se zafó la marca para lanzar un centro duro que Raheem Sterling mandó al fondo de las redes.

El veredicto había sido dictado: goleada. La selección más longeva del evento (28.8 años promedio) no podía en lo técnico y lo táctico con una generación de jugadores que pretende darle a la Rubia Albión su primer trofeo mundial en más de medio siglo.

La solidez defensiva, principal baza de todos los equipos moldeados por Queiroz, se derrumbó estruendosamente ante la calidad de un grupo que, excepción hecha de Bellingham, juega íntegramente en la mejor liga del planeta. Si hace cuatro años Irán aguantó cuanto pudo contra España (0-1) y le sacó un empate a Portugal, esta vez ha recibido una monumental paliza que la pone en la rampa de una eliminación que decretaría su sexto fracaso en la primera ronda mundialista.

El complementario no fue más que la prolongación de una agonía. Saka repitió la dosis al '62, y tras el descuento de Taremi (no por casualidad lleva más de 60 goles en dos temporadas y media en el Oporto), los suplentes Marcus Rashford ('71) y Jack Grealish ('89) corroboraron que el equipo de los Tres Leones tiene un fondo de armario impresionante. Tanto, que no hizo falta un gol de Kane, su estrella indiscutible, para llegar al exterminio del Team Melli.

Ya en el alargue, una falta innecesaria de John Stones desembocó en penal, y Taremi se convirtió en el primer jugador de su país que marca dos veces en una cita universal. El score final de 6x2, según Mr. Chip, es inédito en la dilatada biografía del evento.

Inglaterra ya tiene 30 triunfos en la historia de las Copas del Mundo, y el de hoy lo ha logrado con una intimidante exhibición de poderío. “It’s coming home”, cantan sus fanáticos, desesperados por una espera demasiado larga. Este equipo merece que le pongan ilusión.