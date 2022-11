“Vivir del Cuento” estrenará capítulos a finales de diciembre

¡Noticia y de la buena para los fanáticos de Vivir del Cuento! Los nuevos capítulos del humorístico más popular de la Televisión Cubana se estrenarán a finales de diciembre.

La fecha la confirmó el propio Luis Silva a través de su perfil en Instagram pues hasta el momento solo se conocía que los episodios, aún en proceso de filmación, saldrían el próximo mes.

"Se graban nuevos capítulos de Vivir del Cuento. ¿Los estrenos? Finales de diciembre", escribió el actor en la publicación junto a una foto del proceso de maquillaje para convertirse en Pánfilo.

Todo parece indicar que las familias cubanas podrán disfrutar de las ocurrencias de Pánfilo, Chequera, Chacón, Isidoro y los demás personajes en los días de fin de año.

“Ya era hora es el programa favorito de toda mi familia. Es el único momento en que coincidimos en algo ya que todos son de diferentes edades y épocas”; “Qué bueno, el mejor programa de la televisión cubana”; “Bravo, es el único programa que sirve en la televisión cubana”, escribieron algunos de los seguidores del comediante en los comentarios.

No obstante, algunos con el deseo de siempre tener nuevos capítulos añadieron: “Por qué demoran tanto en grabar a todos nos gusta ese maravilloso programa”; “Gran noticia. La pregunta es ¿por qué tardan tanto en producir capítulos?”; “Wao es puro humor en tv, pero no me repita más los capítulos Pánfilo. Sin Vivir del Cuento no hay humor en Cuba”.

Desde que terminó la última temporada del humorístico se han retransmitido algunos programas anteriores, por lo que el público pide más estrenos, aunque eso no quita que los vuelvan a ver.

Los capítulos que salieron a la luz a partir de julio de este año hicieron reír a muchos. Nadie se hubiera imaginado las aptitudes de Pánfilo para cantar junto a un grupo de mariachis en su intento por ayudar a Chacón a conquistar a su novia en “Ay, Jalisco, no te rajes”.

Fueron muchos también los cubanos que se sintieron identificados con la venta de garaje que se lo ocurrió a Isidoro y sintieron lo mismo que Pánfilo cuando perdió a Esperanza, su tarjeta en MLC.

Vivir del Cuento celebró el pasado septiembre 14 años al aire, más de una década en la que ha estado en la preferencia del público cubano dentro y fuera de la isla.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.