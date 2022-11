Youtuber Clau Tropiezos hace realidad su sueño de irse de Cuba

La youtuber cubana Claudia Méndez -conocida como Clau Tropiezos- arribó en días recientes a Madrid, España, país en el que ha hecho realidad su sueño migratorio.

Clau Tropiezos, quien a comienzos de octubre denunció que ella y su pareja habían sido estafados por dos personas que les robaron 6 mil dólares por la compra pasajes falsos a Nicaragua, finalmente hizo realidad su deseo de abandonar el país, aunque su destino no fue Estados Unidos, como pensó inicialmente.

“Solo el cubano entiende la mierda que es tener que vivir esto, una mezcla de felicidad con dolor, pero solo espero que valga la pena. Con esto les digo que deben ver el video que acabo de publicar en YouTube”, anunció la joven la pasada semana en Instagram junto a un emotivo video de despedida.

Haciendo honor al apellido que adoptó como Youtuber, Claudia ha concluido que a veces lo mejor pueden ser los tropiezos, algo que considera que en su caso le sirvió para acabar yendo a un país que dijo que ha sido siempre su favorito: España, aunque admite que EE.UU. la halaba el hecho de tener familiar allí.

“Ha valido mucho la pena incluso haber sido estafada, haber pasado angustias y haber tenido que empezar de cero y creo que todo eso eran mensajes, porque mi destino fue siempre aquí”, confesó Claudia en un emotivo video publicado en su canal de YouTube en el que resumió cómo fue su experiencia de viaje, que fue además su primera vez en un avión.

“Voy a conocer el capitalismo por primera vez. Voy a conocer el mundo. Después de esto no hay quien me pare”, relató eufórica la joven quien insistió en que “se viene una nueva vida” y nuevas historias para su canal.

La joven -que no explicódesglosó que desde pequeña su estilo de vida añorado era el el España, así como que muchos de sus actores, series o programas favoritos son españoles.

“Hoy no puedo creer que sea aquí donde esté. He recibido tanto amor de mis suscriptores de España, que hoy estoy feliz de ocupar un pedacito de su tierra y de quizás encontrarme a muchos de ustedes por ahí", dijo.

“Vengo aquí a conocer otro mundo. Vengo a estudiar y aprender muchísimo. Vengo a crecer como persona. Vengo a estar por primera vez sola y a valerme por mí misma. Vengo a trabajar. Vengo a sorprenderme con cada cosa que no conocí. Vengo para superar muchos tropiezos”, concluyó Clau, quien desde que arribó a suelo español ha ido documentando en imágenes sus primeras impresiones.

Aunque Claurdia intentó mantener cierto enigma inicial en torno a su destino, no lo consiguió tras dar “demasiadas pistas”, según subrayaron varios de sus seguidores, quienes opinaron que no se viaja con tantas maletas a Nicaragua.

"Hola marid, hola españa y aquí estaré por mucho tiempo”, subrayó Claudia Méndez, quien se suma a una creciente nómina de youtubers cubanos que ya se instalaron en suelo español, entre ellos Anita con Swing, Dina Star y Frank Camallerys.

Tropiezo convertido en victoria

En octubre Clau Tropiezos conmovió a cientos de internautas con el relato pormenorizado de cómo ella y su pareja habían sido estafados por dos cubanos recién llegados a Miami a los que pagaron miles de dólares para arribar a Estados Unidos.

Sin embargo, la misma mañana del día en que debían partir, después incluso de despedirse de sus familias, les llegó un mensaje del presunto estafador diciéndoles que el pasaje no existía. A fuerza de insistencia y amenazas en los días siguientes consiguieron recuperar solo 2 mil dólares de los 8 mil que habían pagado por los boletos.

"Aguanten lo que puedan aguantar, pero hagan las cosas bien, porque al final la necesidad nos está cegando, y nos hace hacer esto, perderlo todo”, recomendó entonces a los cubanos con deseos de emigrar.

Aunque la estafa se remontaba a abril, Clau Tropiezos confesó que no había tenido fuerzas hasta entonces de hacer la denuncia de los implicados, cuyas identidades difundió con la intención de que no siguieran haciendo daño. La joven aseguró entonces que no cejaría en su empeño de abandonar el país y que quizás lograra irse por otra vía más barata y más segura.

Sin embargo, el mensaje llegó a ojos y oídos de los estafadores que acabaron devolviéndole el dinero, según explicó la joven en otro video publicado días después.

A mediados de agosto, un video de Clau Tropiezos -quien cuenta con más de 31 mil suscriptores en YouTube- se viralizó por su emotiva descripción de la realidad cubana, marcada por la pobreza material y espiritual de un país que, según describió entonces, ha acabado con su juventud.