Más de la mitad de choferes estatales de Sancti Spíritus sin recalificación

Más de la mitad de los choferes estatales en Sancti Spíritus carecen de recalificación para conducir, requisito legal que busca garantizar la seguridad vial en la provincia, donde se ha registrado un incremento de los accidentes de tránsito durante 2022.

De 12,830 conductores en esta categoría, 6,671 tenían la recalificación vencida hasta octubre del presente año en la provincia, reveló Esteban Toledo, director de la Unidad Empresarial de Base Tramos, Empresa de Educación Vial y Conducción Sancti Spíritus.

En declaraciones al medio oficialista Escambray, el funcionario comentó que la recalificación es un trámite obligatorio, no es opcional, pero ni los conductores de las empresas del Estado ni las autoridades han hecho cumplir el requisito, que requiere de un examen psicofisiológico y un curso de 20 horas.

Sancti Spíritus es actualmente la peor provincia del país en la recalificación de los choferes profesionales, reconoció Toledo. En el territorio ocurrieron hasta septiembre 244 accidentes, con un saldo lamentable de 15 personas fallecidas y 203 lesionadas.

La mayor cantidad de choferes estatales sin recalificación pertenecen a la cabecera de la provincia y a los municipios de Taguasco, Fomento, Jatibonico y Yaguajay.

Sin embargo, el funcionario no aclaró si se ha implementado en la provincia alguna estrategia para resolver este problema.

La nota de Escambray apenas comenta que esta situación es "un irrespeto" cuando, en realidad, se trata del incumplimiento de un requisito legal en un país donde los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte violenta.

Cuba reportó más de siete mil accidentes de tránsito y 507 muertes hasta septiembre, de acuerdo con cifras oficiales, lo que constituye un aumento significativo en relación con igual periodo del año anterior, según informó a inicios de noviembre el Órgano especializado de Tránsito de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Como promedio, en lo que va de 2022 ocurrieron unos 26 accidentes viales por día, lo que representa más de un siniestro por hora.

La responsabilidad del bajo índice de recalificación de los conductores recae no solo en el chofer sino también en los directivos de las empresas del Estado cubano, indica el reporte de Escambray.

La Ley No. 109, Código de Seguridad Vial establece que todos los conductores profesionales deben recalificarse cada dos años hasta cumplir 65 años, cuando el proceso debe empezar a realizarse anualmente. No obstante, los choferes profesionales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior no tienen que pasar por este proceso.

Algunas de las principales causas de accidentes de tránsito en Sancti Spíritus son distraerse con el celular, conducir con una sola mano, no guardar la distancia requerida entre vehículos, violar los límites de velocidad aprobados e irrespetar señales como el PARE, señaló el capitán Carlos Lorenzo Ruiz, jefe de Destacamento en la Unidad Provincial de Tránsito.

Las vías en mal estado y el parque vehicular envejecido también inciden en los altos índices de accidentes.

Una de las medidas adoptadas en fecha reciente en la provincia para contrarrestar los accidentes en la vía es la exigencia de la licencia para conducir motorinas, medio de transporte cada vez más frecuente en las calles cubanas.