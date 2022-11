Exigirán licencia para conducir motorinas en Sancti Spíritus

La Dirección Provincial de Transporte en Sancti Spíritus anunció la obligatoriedad de la licencia de conducción para todo tipo de motorinas, medida que tiene el propósito de garantizar la seguridad vial y proteger la vida de conductores y transeúntes.

Esta disposición, que ya está en vigor, amparada en la Ley 109 (Código de Seguridad Vial y Tránsito), busca el reordenamiento para la conducción de los ciclos eléctricos, medios de transporte más involucrados en accidentes de tránsito en la provincia, según señala una nota del periódico local Escambray.

“A partir de ahora todo aquel ciclo eléctrico, no importa el diseño ni el tamaño, que tenga acelerador y cambio, lleva licencia, chapa y casco", explicó el mayor Yester Reyes Marrero, especialista de la Jefatura Provincial de la Policía Nacional Revolucionaria en Sancti Spíritus.

Se exceptúan el ciclo de pedaleo asistido y la bicicleta tradicional, la cual dispone de un sistema que cuando se pedalea activa un impulsor y cuando llega a 20 km de velocidad se desactiva, por ello no usa acelerador ni cambio.

En esta regulación tampoco se incluyen la carriola infantil, la silla para impedidos físicos ni la patineta. “Todo lo demás que circule por la vía requiere licencia de conducción, ajustarse a la Ley 109 y cumplir lo que está establecido”, precisó Reyes Marrero.

Las motorinas corresponden a la categoría de licencia de conducción A1, que abarca todos los ciclos eléctricos de dos ruedas con motor térmico de cilindrada no superior a 50 centímetros cúbicos o motor eléctrico de potencia no superior a los 1,000 watts, y cuya velocidad no exceda los 50 km por hora.

Esta normativa aplica tanto a las motorinas ya en circulación como a las nuevas que se incorporen. Para obtener las licencias debe inscribirse el vehículo, proceso que ya empezó en la provincia y se realiza en las oficinas municipales de trámites, encargadas de proporcionar la chapa tras la inspección técnica visual de cada ciclomotor.

Desde 2019, la Resolución 35/2019 del Ministerio del Interior (MININT), publicada en la Gaceta Oficial, dispuso que los ciudadanos que sean dueños de “ciclomotores, están obligados a presentarse con el vehículo a efectuar la inscripción”.

Durante la pandemia, en 2021, a partir de los continuos reclamos de los conductores, se informó que el proceso de inscripción de ciclomotores y motos eléctricas de personas naturales se extendería hasta el 30 de diciembre de 2022, mientras que para las personas jurídicas se realizará entre el 9 de enero y el 28 de febrero de 2023.

Reyes Marrero enfatizó en que lo establecido es de estricto cumplimiento en Sancti Spíritus. Los viernes se tramitará el registro de cada motorina y su chapa, mientras que para la obtención de la licencia se podrá acudir a diario. Este paso se completa luego de aprobar el curso de la escuela, el examen médico y el teórico-práctico.

Se trata, subrayó, de un “ordenamiento en el que todas las condiciones se ajustan a lo establecido en el Código de Seguridad Vial para la categoría A1. Al declararse el ciclo eléctrico como un vehículo oficial en el país tiene que tener un registro y una chapa que lo identifique; incluso, sirve para el propietario, para un control ante un hecho delictivo”.

La categoría de licencia de conducción A1 siempre ha existido, lo que ahora se extiende la obligación a los ciclos eléctricos más pequeños, porque es una nueva modalidad y la que más predomina actualmente, destacó Reyes Marrero.

Aun con todas las razones ofrecidas, los conductores de motos eléctricas en Cuba han pedido en ocasiones anteriores al gobierno, a través de las redes sociales, que se les permita circular sin licencia.

Asimismo, se conoce que existe un gran historial de multas a conductores de ciclomotores sin licencia. Solo en 2017, fueron 23,000 las personas sancionadas por la ley.

Desde 2013 se permite la importación de ciclomotores eléctricos a Cuba. Ante las constantes crisis energéticas y del transporte público, estos vehículos se han convertido en una alternativa de transportación para los cubanos que consiguen adquirirlas.

En octubre pasado, la administración Biden aprobó la exportación de motocicletas y scooters eléctricos a Cuba, en beneficio de los ciudadanos que requieran el uso de estos para su propio transporte personal y de negocios privados, con lo cual se espera aumente la cantidad de motorinas que circulan en el país.