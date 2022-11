Luka Modric no logra domar a los Leones del Atlas

La selección croata capitaneada por Luka Modric, finalista de Rusia 2018, no logró abrir el cerrojo dispuesto por Marruecos y el inicio de las acciones en el grupo F deparó el tercer empate a cero del Mundial de Qatar.

A quienes pensaron que sería cosa de coser y golear para Croacia, el terreno les enseñó una realidad distinta. Enfrente había una selección que, como las otras africanas que ya se presentaron en la justa, ha dejado atrás la apuesta meramente física y goza de sutilezas técnicas y orden táctico.

El equipo de Walid Regragui -quien asumió las riendas unos tres meses atrás- no tuvo reparos para adelantar sus líneas ante la subcampeona del mundo, avanzar como un bloque compacto y trabajar a destajo en la recuperación tras pérdida, posiblemente el factor básico para que la primera mitad concluyera 0-0, con apenas un par de ocasiones tardías para Modric and Company.

Bastaba ver cinco minutos de partido para entender que aquella intensidad iba a pasar factura transcurrida una hora de contienda. Ciertamente no se finalizaban las jugadas, pero se corrían verdaderas maratones a ritmo de F1. Marruecos lucía obstinado en no correr la suerte aciaga de sus tres apariciones mundialistas anteriores, y Croacia se resistía a vivir el desconsuelo de Argentina.

Los de la camiseta ajedrezada generaron un par de amenazas en los últimos suspiros del período inicial (la clase de Yassine Bounou se encargó de frustrar un gol cantado), y en el complementario siguieron con el cuchillo entre los dientes. Fue entonces que las molestias musculares sacaron del campo a dos piezas vitales de los Leones del Atlas, Sofiane Boufal y Noussair Mazraoui, y dio la sensación de que el once del continente negro ya se contentaba con el resultado.

Clasificada para disputar la Final Four de la Nations League, Croacia necesitaba de este triunfo para arrancar como lo exige su caché. En el camino espera Bélgica, que intimida demasiado, así que había que echar el resto en el Estadio Al Bayt. El equipo avanzaba metros en el pasto, el referee le perdonaba una y otra falta al pillo Modric, Zlatko Dalic metía elementos de refresco en ataque, pero el tanto no subía a la pizarra. Y a la postre no lo hizo jamás.

Los equipos de África van en franco ascenso. Si Senegal le plantó cara a Holanda hasta la recta decisiva del encuentro y Túnez no le permitió una sola libertad a Dinamarca, ahora tocó el turno de Marruecos. Eso sí, todavía no han hecho un gol. Esa es su deuda.