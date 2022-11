Fans y colegas de Leoni Torres le desean un feliz cumpleaños

Este 24 de noviembre Leoni Torres está cumpliendo 45 años, una fecha en la que sus fans y también colegas del mundo artístico le han hecho llegar muchísimas felicitaciones y los mejores deseos.

El cantante camagüeyano compartió en sus historias de Instagram varios de los mensajes que recibió en esta nueva vuelta al Sol.

Uno de ellos fue el de su club de fans en Chile: “Hoy estamos celebrando el cumpleaños de nuestro querido y admirado artista favorito Leoni Torres. Muchas felicidades que pases un bonito y bendecido día junto a todos tus seres queridos te amamos”.

“Feliz cumpleaños Leoni Torres que la vida te siga bendiciendo con mucha salud para poder seguir disfrutando de tu música”; “Mi cantante está de cumple, muchas bendiciones para ti”; “Espero que con tus pasos sigas trazando un camino a seguir para las personas que te admiramos. Eres un ídolo único y especial, y por eso te deseo el mejor de los cumpleaños”, compartieron otros de sus seguidores.

Captura Instagram / Leoni Torres

Las felicitaciones para el cantante llegaron también de varios colegas y amigos cubanos. “Feliz cumpleaños Leoni Torres”, le deseó el cantautor Carlos Varela.

Captura Instagram / Leoni Torres

Diana Fuentes, con quien el cantante compartió una de sus últimas colaboraciones “Después de mí”, le envió a través de Instagram otro mensaje: “¡Feliz vuelta al Sol Leoni Torres! Que la salud y la buena fortuna siempre te acompañen. Gracias por tu amistad y tu música”.

Captura Instagram / Leoni Torres

“Conocerte fue un regalo para mí. Eres un ejemplo de artista y de ser humano y una referencia en mi carrera. Gracias por tu confianza, por tus consejos y por tus palabras de aliento siempre que las necesito. ¡Feliz cumpleaños!”, escribió también Jotabarrioz junto al que estrenó “Dame de eso” el pasado año.

Captura Instagram / Leoni Torres

El actor cubano Carlos Enrique Almirante le hizo llegar su felicitación al artista junto a una foto de uno de los momentos que compartieron.

Captura Instagram / Leoni Torres

El propio Leoni publicó en su perfil en esa red social un post a propósito de este nuevo aniversario de vida.

“Felicidades Leoni. No sé en qué momento llegue aquí 45 años ya. Pero de algo sí estoy seguro y es que soy muy feliz de tener todas las bendiciones que la vida me dio. Una familia bella, una voz para conectarme con ustedes, amigos que me acompañan en este largo camino, amor para repartir y salud que aún me queda”, escribió el intérprete de “Amor bonito”.

El cantante agradeció a todo los que enviaron felicitaciones por su cumpleaños y añadió: “Los quiero mucho y si me lo permiten seguiré haciendo música para ustedes un tiempo más”.

En este día no faltaron los mensajes llenos de amor y cariño de su esposa Yuliet Cruz y sus hijos Samuel y Sebastián, además del regalo de Leoni para sus fans, un remix en salsa del tema "Cuando bailas".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.