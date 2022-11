Judith González compra su primera casa en Estados Unidos

Judith González tiene mucho que celebrar por estos días junto a su familia, pues acaba de comprar su primera casa en Estados Unidos.

La actriz cubana compartió con sus seguidores en Instagram varias imágenes de este importante momento de su vida.

“Este paso fue porque me lo merezco, ¡let’s go! ¡Al fin me decidí a comprar mi casa! ¡Hijos míos todo se puede, solo hay que quererlo! Gracias Dios”, escribió Judith junto a un video con fotos del proceso de compra de la vivienda y la posterior celebración.

Al lado de uno de sus hijos con globo y pastel en mano y brindando por el nuevo comienzo, la artista dejó constancia de este instante.

“Había rehusado comprar casa por muchos años, pero aprendí que las cosas no son cuando uno quiere hacerlas, todo es posible cuando pierdes los miedos y Dios de la mano”, añadió Judith en otra de las publicaciones en esta red social.

Magdalena La Pelúa, también estuvo presente en la compra del nuevo hogar, pues el pastel para festejar tenía el rostro del popular personaje que interpreta la actriz y la frase “Magdalena ya tiene casa”.

Judith González llegó a Estados Unidos en 1995 y 12 años después fue que pudo comenzar a trabajar en la televisión como actriz y volver a su pasión.

Aunque su carrera en ese país estuvo marcada por momentos difíciles y malos ratos, también hubo muchos aciertos y oportunidades. “A Miami le debo todo, a mis seguidores les debo más”, dijo en una ocasión a través de las redes sociales.

Durante estos años Judith se ha ganado el cariño y el reconocimiento del público sobre todo con su personaje de Magdalena La Pelúa.

Aunque su vida ahora está en Miami, la actriz no olvida a su país y la añoranza por Cuba la acompaña siempre.

