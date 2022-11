Díaz Canel vota en elecciones municipales tras arribar a Cuba de gira internacional

Miguel Díaz-Canel votando Foto © ACN

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez votó este domingo en las elecciones de los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, luego de arribar de la gira internacional por Argelia, Rusia, Turquía y China.

Díaz-Canel y su esposa, Lis Cuesta, llegaron a las 8:02 de la mañana al colegio 3 de la circunscripción 57, en el municipio habanero Playa, según trascendió en una publicación de Facebook del Canal Caribe.

Captura de Facebook / Canal Caribe

El gobernante declaró a la prensa que la votación es una "responsabilidad ciudadana porque se está eligiendo a los representantes en los municipios", según informó la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

"Dicho ejercicio, dijo, se encuentra en consonancia con lo que se ha estado trabajando en los últimos años de perfeccionar la democracia socialista dentro del concepto de Poder Popular que desarrolló el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz", incluyó la nota de la ACN.

Las elecciones municipales en la isla no han estado exentas de polémica. En medio de una acendrada crisis en el plano político y económico que cuestiona la legitimidad del régimen, la sociedad civil independiente ha promovido la abstención, ante el llamado de los simpatizantes del régimen a votar.

Convencidos de que todo el proceso representa una farsa que persigue perpetuar la dizque "continuidad" de la revolución cubana, la sociedad civil independiente impulsó la no participación a través de redes sociales, llegando a posicionar en Twitter la etiqueta #YoNoVoto.

La víspera, un corte masivo de internet afectó más del 70 por ciento del tráfico de la red en Cuba, y se extendió durante toda la madrugada.

Una operadora de Etecsa respondió a la queja de un cliente por la falta de servicio que "a nivel nacional está reportado el servicio móvil. No solamente su móvil, sino toda la red. No hay conexión, no se puede llamar y no hay mensajes. Se está trabajando para restablecerlo lo más pronto posible pero todavía hay interrupción".

En un contexto de descontento social por el escenario de escasez de alimentos, medicamentos, y en medio del mayor éxodo de cubanos en la historia del país, los medios oficialistas han ensalzado la imagen de los dirigentes cubanos que han "ejercido su derecho al voto" esta jornada, especialmente la del gobernante Díaz-Canel, que concluyó el viernes su gira en medio de una grave crisis de credibilidad.

Urgido por la apremiante situación política, energética y económica, el gobernante recurrió a algunos de los viejos aliados del gobierno cubano en busca de apoyo.