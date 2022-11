Reportan corte masivo de internet en vísperas de elecciones municipales en Cuba

Un corte masivo de internet afectó más del 70 por ciento del tráfico de la red en Cuba, durante la madrugada previa al inicio de las elecciones municipales en la isla.

Reportes desde Cuba indicaron que el apagón se extendió durante toda la madrugada.

Corte de internet en Cuba.Twitter @CloudflareRadar

Doug Madory, un experto estadounidense en infraestructura de enrutamiento de Internet, que se especializa en el análisis de datos, también confirmó en su Twitter que hubo una "gran interrupción en Cuba" de "causa desconocida".

Esta ocurrió a partir de las 5:00 UTC (medianoche local)" y que se extendió hasta las 11:30 UTC (6:30 a.m.), explicó.

Kentik –una compañía estadounidense de observación y monitoreo de redes y detección de anomalías con sede en San Francisco, California– "observó una caída del 70% en el tráfico hacia Cuba. El servicio pareció restablecerse a las 11:30 UTC (6:30 a. m.)", señaló Madory.

Una operadora de Etecsa respondió a un cliente que "a nivel nacional está reportado el servicio móvil. No solamente su móvil, sino toda la red. No hay conexión, no se puede llamar y no hay mensajes. Se está trabajando para restablecerlo lo más pronto posible pero todavía hay interrupción", informó el proyecto Inventario, de periodismo de datos.

El radar Cloudflare mostró la caída de al menos el 70 % del tráfico de internet en Cuba desde ayer a las 11:45 p.m. hasta el retorno a niveles similares del tráfico habitual sobre las 6:45 de la mañana de hoy 26 de noviembre, subrayó.

Por su parte, los cubanos en la isla se quejaron en Twitter y consideraron este apagón digital como "terrorismo de Estado".

El tuitero identificado en la plataforma de microblogging como San Memero dijo que no hubo acceso a internet por datos móviles, ni llamadas, ni mensajes de texto. Solo funcionaba la Wi-Fi.

Asimismo, el activista Ariel Maceo Téllez denunció que la estatal Empresa de Telecomunicaciones (ETECSA) "cortó el servicio de Internet, de llamadas y mensajería en casi toda Cuba", algo que "sucedió sin previo aviso".

Corte de Internet. Kentik

Tras pasar "toda la noche sin tener comunicación", calificó el hecho de "terrorismo de Estado", suponiendo que se trataba de una estrategia para impedir el boicot planeado por la oposición a las elecciones e intimidar a la población del país. "Son unos criminales y ojalá paguen todo el daño que le hacen a este pueblo", apuntó.

Los cubanos han padecido masivos cortes de internet desde las protestas del 11 de julio de 2021, cuando el Gobierno decidió cortar el servicio para evitar el tráfico de información sobre los sucesos. La población culpa a Etecsa de esta arbitrariedad.

Después estas interrupciones se convirtieron en estrategia socorrida ante cada manifestación de inconformidad con el régimen para evitar el efecto dominó de nuevas protestas.

Por ejemplo, los últimos cortes de Internet estuvieron precedidos por las manifestaciones ocurridas en los últimos meses en ciudades como Holguín, Los Palacios, y Nuevitas. También es práctica habitual con activistas y opositores, víctimas de esta otra forma de censura.

El domingo Cuba celebrará sus elecciones municipales, donde se elegirán a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, en medio de una campaña por el boicot alentada por la oposición dentro y fuera de la isla.