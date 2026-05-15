Perú irá a segunda vuelta entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez

Perú llega a este balotaje en medio de una profunda inestabilidad política

Vídeos relacionados:

Perú confirmó este viernes que su segunda vuelta presidencial del 7 de junio enfrentará a la derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, contra el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, tras el escrutinio casi completo de la primera vuelta celebrada el 13 de abril.

Con el 99,998% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori obtuvo el 17,18% de los votos válidos (2,877,678 votos), mientras que Sánchez alcanzó el 12,03% (2,015,114 votos), informó la agencia de noticias EFE.

El gran ausente del balotaje es Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien quedó tercero con el 11,914% (1,989,367 votos), separado de Sánchez por apenas unos 14,000 votos en el conteo final.

El desenlace supone un giro respecto a las proyecciones iniciales del 13 de abril, cuando el escrutinio parcial al 51,6 % de actas apuntaba a un balotaje entre Fujimori y López Aliaga.

A medida que avanzó el conteo, Sánchez fue remontando posiciones hasta superar a López Aliaga y consolidarse como el segundo candidato más votado.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que proclamará oficialmente los resultados el domingo 17 de mayo al mediodía.

Para Fujimori, será su cuarta segunda vuelta presidencial consecutiva, tras haber perdido ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Hija del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000 y falleció en septiembre de 2024, la candidata llega al balotaje con antecedentes judiciales que generan rechazo en parte del electorado.

Sánchez, psicólogo social y congresista por Juntos por el Perú, llegó al balotaje con propuestas de izquierda centradas en educación pública gratuita, descentralización y reforma del Estado, con el respaldo de figuras como Antauro Humala.

Su candidatura creció desde el 3,2 % en encuestas de marzo hasta el 12 % final, en uno de los remontes más llamativos de la campaña.

La polarización ideológica marca ya el escenario del balotaje; Sánchez retó a Fujimori a debatir en Chota, y Fujimori respondió proponiendo Huaral como sede.

El partido de López Aliaga, Renovación Popular, reconoció los resultados electorales pese a quedar fuera de la segunda vuelta.

Perú llega a este balotaje en medio de una profunda inestabilidad política. El país ha tenido ocho presidentes en los últimos 10 años, y la primera vuelta del 13 de abril estuvo marcada por una crisis logística en Lima que dejó sin votar a 52,251 ciudadanos por retrasos de hasta cinco horas en la distribución del material electoral.