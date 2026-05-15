Perú irá a segunda vuelta entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez

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Perú confirmó este viernes que su segunda vuelta presidencial del 7 de junio enfrentará a la derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, contra el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, tras el escrutinio casi completo de la primera vuelta celebrada el 13 de abril.
Con el 99,998% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori obtuvo el 17,18% de los votos válidos (2,877,678 votos), mientras que Sánchez alcanzó el 12,03% (2,015,114 votos), informó la agencia de noticias EFE.
El gran ausente del balotaje es Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien quedó tercero con el 11,914% (1,989,367 votos), separado de Sánchez por apenas unos 14,000 votos en el conteo final.
El desenlace supone un giro respecto a las proyecciones iniciales del 13 de abril, cuando el escrutinio parcial al 51,6 % de actas apuntaba a un balotaje entre Fujimori y López Aliaga.
A medida que avanzó el conteo, Sánchez fue remontando posiciones hasta superar a López Aliaga y consolidarse como el segundo candidato más votado.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que proclamará oficialmente los resultados el domingo 17 de mayo al mediodía.
Para Fujimori, será su cuarta segunda vuelta presidencial consecutiva, tras haber perdido ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).
Hija del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000 y falleció en septiembre de 2024, la candidata llega al balotaje con antecedentes judiciales que generan rechazo en parte del electorado.
Sánchez, psicólogo social y congresista por Juntos por el Perú, llegó al balotaje con propuestas de izquierda centradas en educación pública gratuita, descentralización y reforma del Estado, con el respaldo de figuras como Antauro Humala.
Su candidatura creció desde el 3,2 % en encuestas de marzo hasta el 12 % final, en uno de los remontes más llamativos de la campaña.
La polarización ideológica marca ya el escenario del balotaje; Sánchez retó a Fujimori a debatir en Chota, y Fujimori respondió proponiendo Huaral como sede.
El partido de López Aliaga, Renovación Popular, reconoció los resultados electorales pese a quedar fuera de la segunda vuelta.
Perú llega a este balotaje en medio de una profunda inestabilidad política. El país ha tenido ocho presidentes en los últimos 10 años, y la primera vuelta del 13 de abril estuvo marcada por una crisis logística en Lima que dejó sin votar a 52,251 ciudadanos por retrasos de hasta cinco horas en la distribución del material electoral.
Preguntas frecuentes sobre la segunda vuelta electoral en Perú 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Quiénes son los candidatos que avanzaron a la segunda vuelta en Perú 2026?
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez son los candidatos que avanzaron a la segunda vuelta en Perú. Fujimori representa a la derecha con su partido Fuerza Popular, mientras que Sánchez, de Juntos por el Perú, es el candidato de izquierda. La segunda vuelta está programada para el 7 de junio de 2026.
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¿Qué porcentaje de votos obtuvieron Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la primera vuelta?
Keiko Fujimori obtuvo el 17,18% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez alcanzó el 12,03%. Estos resultados los colocaron en los dos primeros lugares, permitiéndoles avanzar a la segunda vuelta.
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¿Por qué Rafael López Aliaga no llegó a la segunda vuelta en las elecciones de Perú 2026?
Rafael López Aliaga quedó en tercer lugar con el 11,914% de los votos, apenas a unos 14,000 votos de diferencia de Roberto Sánchez. A pesar de las expectativas iniciales, Sánchez logró remontar en los resultados finales, dejándolo fuera de la segunda vuelta.
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¿Qué desafíos enfrenta Perú en el contexto de la segunda vuelta electoral de 2026?
Perú enfrenta una profunda inestabilidad política, caracterizada por haber tenido ocho presidentes en los últimos diez años. Además, las elecciones han estado marcadas por crisis logísticas, como los retrasos en la entrega de material electoral, lo que ha afectado la participación ciudadana. Estos factores aumentan la tensión social y política en el país de cara a la segunda vuelta.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.