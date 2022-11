Migrante cubana relata su travesía por Nicaragua: "En México los cárteles tienen la última palabra"

Una migrante cubana que llegó a Estados Unidos haciendo la llamada "ruta de los volcanes", aseguró que ese viaje es "como vivir en una película de narcos y traficantes".

Sayris Morales Leal, de 26 años y licenciada en Periodismo, salió hacia Nicaragua junto a su hermano. El trayecto por tres países centroamericanos les costó 5,000 dólares a cada uno para que los coyotes los guiaran.

"Es una locura porque llegas y te bajas del autobús, te recogen unos coches tipo película de Rápido y Furioso que no sabes ni de donde salieron", detalló en entrevista a El Confidencial.

"Te dicen una clave para que te recojan. Esos coches van a una velocidad espantosa y te pasan de uno a otro sucesivamente. Esta parte de la travesía tiene una coordinación muy minuciosa. Todo está listo, no hay espera, es bájate de una cosa y móntate en otra. Es impactante porque uno no está acostumbrado a nada de eso. Es como estar en una película de narcos, de traficantes. (...) Siempre estás rezando para que la policía no te coja porque no todos los turnos se pueden pagar, solo son los que tengan acuerdos con los coyotes", precisó.

Según Sayris, en México los coyotes no son los que mandan, sino las castas criminales dedicadas al nacotráfico.

"Los cárteles tienen la última palabra. México es muy grande, es como cruzar esos tres países que pasaste (Nicaragua, Honduras y Guatemala), dos o tres veces más. Allí no es como los demás países que está la policía y la migra. En México está la policía, el ejército, fiscalía, migración… Las fuerzas de seguridad son mucho más grandes, por eso existen mayores posibilidades de ser detenido. Además, desde allí sí hay devolución para Cuba", dijo.

En dependencia de lo que el coyote le paga al cártel, es la velocidad con la que trasladan a los migrantes. Algunos salen rápido, pero otros pueden pasarse hasta un mes sin que los muevan.

"Normalmente los cárteles no tienen convenio con la migra o el ejército. Algunos turnos sí, pero no es la mayoría. Los cárteles secuestran a muchos migrantes para pedir recompensas a la familia o incluso a los mismos coyotes", recalcó.

La periodista y su hermano iban una madrugada en autobús hasta Monterrey, cuando los obligaron a montar en el remolque refrigerado de un camión junto a otras 156 personas. Tres horas después, el remolque le atropelló a un motorista, matándolo. El camión nunca se detuvo, pero en el lugar había cámaras y lo localizaron enseguida.

"Los choferes se pasan el camino completo drogados. Es la forma que tienen para mantenerse despiertos porque son muchas horas de viaje. En un momento intentamos abrir la puerta porque no quedaba oxígeno después de dos horas sin el aire puesto. Ya los niños y las personas mayores habían empezado a tener falta de aire. Yo traté de mantener la calma, pero pensaba que no saldría de ahí con vida", dijo.

Tras ser detenidos, la policía llevó a los hermanos cubanos a la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula. Al estar separados, solo podían verse miércoles y viernes, y los jueves tenían un minuto para llamar a Cuba.

En una de esas llamadas a su casa, cogió el teléfono fue su hermano. Ella pensó que la persona que le ponía la llamada se había equivocado, pero al llamar nuevamente su mamá respondió y le dio la noticia: su hermano había sido deportado.

"Yo lo único que hacía era llorar (...) no entendía cómo era posible que a mi hermano lo devolvieran a Cuba porque los dos teníamos amparo, un recurso que nos había puesto un abogado para evitar la repatriación. En esas estaciones es muy común que te engañen. Te dicen que te van a trasladar cuando en realidad te van a mandar para tu país. Te llaman de madrugada para firmar papeles y si no te das cuenta te ponen a firmar un autorizo para ser devuelto", denunció.

Finalmente, luego de 16 días detenida, pudo salir gracias a una muchacha que conoció allí y la hizo pasar por su pareja. Sayris reinició su travesía por México hasta que cruzó el río Bravo. En total, tardó 51 días después de salir de Cuba y gastó casi 9,000 dólares para llegar a Estados Unidos, donde viven su abuela y sus tías.

"... Cosas que en Cuba llamarían lujos, aquí es lo normal en la vida de cualquier persona. Vivir, quiero vivir, no sobrevivir. En Cuba, el gobierno tiene un lema que dice: resistir es vencer, pero ¿hasta cuándo hay que resistir y a costa de qué?", cuestionó.